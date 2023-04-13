Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Bağcılar-Güngören tramvay neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek? T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri için açıklama geldi!

Güncelleme Tarihi:

#T1 Bağcılar Kabataş Tramvay Hattı#Bağcılar#Güngören
Bağcılar-Güngören tramvay neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri için açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 11:27

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Güngören durağında yaşanan aksaklık nedeniyle seferlerin durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar Bağcılar-Güngören durakları arası seferlerin ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Konuyla ilgili olarak da Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Peki Bağcılar-Güngören tramvay neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferini yapan tramvay Kabataş istikametinde ilerlerken Güngören durağında raydan çıktı. Bu nedenle Güngören ve Bağcılar İstasyonları arasında seferler yapılamıyor. Olay yerine sevk edilen İBB ekiplerinin çalışması sürüyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir. denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#T1 Bağcılar Kabataş Tramvay Hattı#Bağcılar#Güngören

BAKMADAN GEÇME!

Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan 2023 Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan 2023 Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

#Burçlar
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu Evlilikleri 8 ay sürdü İşte ünlü çiftten ilk açıklama...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Evlilikleri 8 ay sürdü! İşte ünlü çiftten ilk açıklama...

#Demet Özdemir
KAMU İŞÇİLERİ ZAM ORANI: Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) çerçevesinde ele alınıyor

KAMU İŞÇİLERİ ZAM ORANI: Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) çerçevesinde ele alınıyor

#Kamu İşçileri Zam Oranı

BAKMADAN GEÇME!

Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan 2023 Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 13 Nisan 2023 Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

#Burçlar
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu Evlilikleri 8 ay sürdü İşte ünlü çiftten ilk açıklama...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu? Evlilikleri 8 ay sürdü! İşte ünlü çiftten ilk açıklama...

#Demet Özdemir
KAMU İŞÇİLERİ ZAM ORANI: Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) çerçevesinde ele alınıyor

KAMU İŞÇİLERİ ZAM ORANI: Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) çerçevesinde ele alınıyor

#Kamu İşçileri Zam Oranı