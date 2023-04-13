Bağcılar-Güngören tramvay neden çalışmıyor, ne zaman düzelecek? T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri için açıklama geldi!

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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferini yapan tramvay Kabataş istikametinde ilerlerken Güngören durağında raydan çıktı. Bu nedenle Güngören ve Bağcılar İstasyonları arasında seferler yapılamıyor. Olay yerine sevk edilen İBB ekiplerinin çalışması sürüyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir. denildi.