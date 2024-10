At eti haram mı? At tek tırnaklı mı? İşte merak edilen soruyla ilgili Diyanet'in yanıtı

Haberin Devamı

At eti haram mı? At tek tırnaklı mı? Gündemde bir süredir gıda güvenliğiyle ilgili yer alan haberler sonrası kamuoyunda başta belirtilen bu soruların cevabı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından at etinin dini hükmüyle ilgili açıklama geldi. Peki, at eti haram mı? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

AT ETİ HARAM MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından at etiyle ilgili şu açıklama yapıldı:

Kur’ân ve Sünnette at eti yemenin hükmü hakkında açık bir delil bulunmamaktadır. Hanefî mezhebinde İmam Ebû Hanîfe’den rivâyet edilip tercih edilen görüş ile Mâlikîlerden gelen bir görüşe göre at etinin yenilmesi tenzihen (helale yakın) mekruhtur. İmam Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed’e, Şâfiî ve Hanbelî mezhepleriyle Mâlikîlerden gelen diğer bir rivâyete göre ise at etinin yenilmesi mubahtır (Serahsî, el-Mebsût, 11/233; Nevevî, el-Mecmû‘, 9/4; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 3/22).

At eti yemenin mekruh, hatta haram olduğunu söyleyen âlimler de olmuştur (Karâfî, ez-Zehîra, 4/101). Şüphesiz mekruh ya da haram olduğu görüşünde, o dönemlerde atın gerek askeri gerekse sivil hizmetlerde yoğun bir şekilde kullanılan bir hayvan olması etkili olmuştur. Günümüzde atın etkinlik alanı eski dönemlere göre çok daralmış olsa da at etinin yenilmesi konusundaki mesafeli tutum özellikle Anadolu coğrafyasında devam etmektedir.

Haberin Devamı

AT TEK TINRAKLI MI?

Atgiller, gergedanlar ve tapirler tek tırnaklı hayran kategorisinde yer alıyor. Buna göre at tek tırnaklıdır.