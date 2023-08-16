×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Aşure Günü ne zaman sona erecek? Aşure günü son tarih bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Aşure Günü#Aşure Günü Ne Zaman Bitiyor#Aşure Günü Ne Zaman Bitecek
Aşure Günü ne zaman sona erecek Aşure günü son tarih bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 08:16

Aşure Günü ne zaman bitecek, sorusu ağustos ayıyla gündeme geldi. 2023 Aşure günü bitiş tarihi, muharrem ayının 10. gününün tamamlanması dolayısıyla merak ediliyor. Muharrem ayı aynı zamanda aşure ayı olarak da bilinir. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşure dağıtımları, aşure gününün başlamasıyla yapılacak. Peki aşure günü ne zaman başlıyor ve bitiyor? Aşure dağıtımı kaç gün sürer? İşte tarih bilgisi...

Haberin Devamı

Aşure gününün ne zaman biteceği, Diyanet takviminde açıklandı. Aşure günü tarihi, her yıl gerçekleştirilen bu geleneğe dahil olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 aşure günü, muharrem ayının 10. gününde, 28 Temmuz Cuma günü başladı. Aşure günü, Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul ediliyor. Aşure yapımı için hazırlıklar sürerken aşure günü bitiş tarihi de merak ediliyor. Peki aşure günü ne zaman bitecek ve kaç gün sürüyor? Aşure dağıtımı kaç gün sürer? İşte 2023 aşure günü tarihleri...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BİTİYOR?

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Muharrem ayının 10. gününden sonra 16 Ağustos Çarşamba günü sonuna kadar aşure dağıtımı devam ediyor.

Haberin Devamı

AŞURE DAĞITIMI KAÇ GÜN SÜRER?

Aşure dağıtımı muharrem ayının son gününe kadar yani 16 Ağustos Çarşamba gününe kadar yapılabiliyor. Muharrem ayı aynı zamanda aşure ayı olarak da biliniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşure Günü#Aşure Günü Ne Zaman Bitiyor#Aşure Günü Ne Zaman Bitecek

BAKMADAN GEÇME!

ŞOK 16 Ağustos Aktüel Kataloğu bugün satışa sunuldu Çanta defter, kalem, boya ve çanta çeşitlerinde indirim fırsatı… ŞOK’a kırtasiye ve okul malzemeleri geliyor

ŞOK 16 Ağustos Aktüel Kataloğu bugün satışa sunuldu! Çanta defter, kalem, boya ve çanta çeşitlerinde indirim fırsatı… ŞOK’a kırtasiye ve okul malzemeleri geliyor

#ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
AÖF YAZ OKULU SINAV PROGRAMI: 2023 AÖF yaz okulu sınavları online (çevrimiçi) mi yapılacak AÖF sınavları yüz yüze mi, ne zaman

AÖF YAZ OKULU SINAV PROGRAMI: 2023 AÖF yaz okulu sınavları online (çevrimiçi) mi yapılacak? AÖF sınavları yüz yüze mi, ne zaman?

#AÖF
Okullar ne zaman açılacak İlkokul 1. sınıf ve okul öncesi eğitim kurumları için kritik karar… 2023-2024 bu yıl okullar hangi tarihte açılıyor

Okullar ne zaman açılacak? İlkokul 1. sınıf ve okul öncesi eğitim kurumları için kritik karar… 2023-2024 bu yıl okullar hangi tarihte açılıyor?

#Okullar Ne Zaman Açılacak
AÖL SINAV SONUÇLARI EKRANI 2023: AÖL (Açık lise) 3. dönem sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı mı AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

AÖL SINAV SONUÇLARI EKRANI 2023: AÖL (Açık lise) 3. dönem sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

#AÖL Sonuçları Açıklandı Mı
BİM AKTÜEL 18 AĞUSTOS KATALOĞU 2023 || BİMde bu hafta cuma neler var Züccaciye, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Racing Kickscooter bu cuma BİMde

BİM AKTÜEL 18 AĞUSTOS KATALOĞU 2023 || BİM'de bu hafta cuma neler var? Züccaciye, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Racing Kickscooter bu cuma BİM'de!

#BİM Aktüel

EN SON HABERLER

ŞOK 16 Ağustos Aktüel Kataloğu bugün satışa sunuldu Çanta defter, kalem, boya ve çanta çeşitlerinde indirim fırsatı… ŞOK’a kırtasiye ve okul malzemeleri geliyor

ŞOK 16 Ağustos Aktüel Kataloğu bugün satışa sunuldu! Çanta defter, kalem, boya ve çanta çeşitlerinde indirim fırsatı… ŞOK’a kırtasiye ve okul malzemeleri geliyor

#ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
AÖF YAZ OKULU SINAV PROGRAMI: 2023 AÖF yaz okulu sınavları online (çevrimiçi) mi yapılacak AÖF sınavları yüz yüze mi, ne zaman

AÖF YAZ OKULU SINAV PROGRAMI: 2023 AÖF yaz okulu sınavları online (çevrimiçi) mi yapılacak? AÖF sınavları yüz yüze mi, ne zaman?

#AÖF
Okullar ne zaman açılacak İlkokul 1. sınıf ve okul öncesi eğitim kurumları için kritik karar… 2023-2024 bu yıl okullar hangi tarihte açılıyor

Okullar ne zaman açılacak? İlkokul 1. sınıf ve okul öncesi eğitim kurumları için kritik karar… 2023-2024 bu yıl okullar hangi tarihte açılıyor?

#Okullar Ne Zaman Açılacak
AÖL SINAV SONUÇLARI EKRANI 2023: AÖL (Açık lise) 3. dönem sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı mı AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

AÖL SINAV SONUÇLARI EKRANI 2023: AÖL (Açık lise) 3. dönem sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

#AÖL Sonuçları Açıklandı Mı
BİM AKTÜEL 18 AĞUSTOS KATALOĞU 2023 || BİMde bu hafta cuma neler var Züccaciye, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Racing Kickscooter bu cuma BİMde

BİM AKTÜEL 18 AĞUSTOS KATALOĞU 2023 || BİM'de bu hafta cuma neler var? Züccaciye, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, Racing Kickscooter bu cuma BİM'de!

#BİM Aktüel