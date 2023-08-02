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Aşure Günü ne zaman bitiyor? Aşure ne zaman ve hangi tarihlerde yapılır? Muharrem ayı bilgileri

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Aşure Günü ne zaman bitiyor Aşure ne zaman ve hangi tarihlerde yapılır Muharrem ayı bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 09:47

Aşure günü bitiş tarihi, muharrem ayının 10. gününün tamamlanması dolayısıyla merak ediliyor. Muharrem ayı aynı zamanda aşure ayı olarak da bilinir. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşure dağıtımları, aşure gününün başlamasıyla yapılacak. Peki aşure günü ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte tarih bilgisi...

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Aşure günü tarihi, her yıl gerçekleştirilen bu geleneğe dahil olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 aşure günü, muharrem ayının 10. gününde, 28 Temmuz Cuma günü başladı. Aşure günü, Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul ediliyor. Aşure yapımı için hazırlıklar sürerken aşure günü bitiş tarihi de merak ediliyor. Peki aşure günü ne zaman bitecek ve kaç gün sürüyor? Aşure dağıtımı kaç gün sürer? İşte 2023 aşure günü tarihleri...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BİTİYOR?

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Muharrem ayının 10. gününden sonra 16 Ağustos Perşembe günü sonuna kadar aşure dağıtımı devam ediyor.

AŞURE DAĞITIMI KAÇ GÜN SÜRER?

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Aşure dağıtımı muharrem ayının son gününe kadar yani 16 Ağustos Perşembe gününe kadar yapılabiliyor. Muharrem ayı aynı zamanda aşure ayı olarak da biliniyor.

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