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MEB yeni müfredat 2024 SON DAKİKA: Müfredat değişikliği 2024 ne zaman çıkacak, ders saatleri değişecek mi? Bakan açıkladı!

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#Yeni Müfredat 2024#Müfredat Değişikliği#Müfredat Değişikliği 2024 Ne Zaman Çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 13:19

Milyonlarca öğrenci ve veli müfredat değişikliği ile ilgili açıklamaları takip ediyor. Okullarda müfredat değişikliği çalışmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat son dakika açıklamasında bulundu. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak müfredata ilişkin Tekin, "Komisyonlar kuruldu, aylardır çalışıyorlar. Çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak" diye konuştu. Tekin, çalışmanın yüzde 80’ninin tamamlandığını belirterek, “Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayından sonra yayınlayacağız. Müfredat yeni öğretim yılına yetişecek. Bu yıl 1-5 ve 9. sınıflarla başlayacağız” demişti. Peki, Müfredat değişikliği 2024 ne zaman çıkacak, ders saatleri değişecek mi? İşte MEB yeni müfredat 2024 gelişmeleri...

1/5MEB yeni müfredat 2024 SON DAKİKA: Müfredat değişikliği 2024 ne zaman çıkacak, ders saatleri değişecek mi Bakan açıkladı

Müfredat değişikliği nasıl olacak, okullarda müfredat değişti mi, soruları veli ve öğrencilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. 2024 MEB müfredat değişikliği için son düzlüğe girildi. Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredatı için beklenen açıklama Bakan Tekin'den geldi! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adındaki yeni müfredatın kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra görüş ve önerileri beklediklerini belirtti. MEB yeni müfredatı ne zaman yayınlanacak? MEB müfredat değişikliği 2024 duyuruldu mu? İşte yeni müfredat 2024 son dakika...

2/5YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Tekin, “Yeni müfredat çalışmayı yarın öğleden sonra kamuoyuyla paylaşacağız. 'https://gorusoneri.meb.gov.tr' adresinden görüş ve öneriler sunulabilir." dedi.

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3/5MEB yeni müfredat 2024 SON DAKİKA: Müfredat değişikliği 2024 ne zaman çıkacak, ders saatleri değişecek mi Bakan açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü nedeniyle Meclis Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Müfredatla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bir soruyu cevaplayan Tekin, Talim ve Terbiye Kurulunun ön incelemeleri yaptığını; süreç biter bitmez askıya çıkarılacağını belirtti.Müfredatı seyrelteceklerini vurgulayan Tekin, "Halbuki biraz bunu seyreltsek, çocuklarımızın kapasitelerine uygun, öğretmenlerimizin süresinde yetiştirebileceği hale getirebilsek hem çocuklarımız daha rahat öğrenecek hem de sistem rahatlayacak hem öğretmen arkadaşlarımız koştura koştura müfredatı yetiştirmek için çaba harcamak zorunda kalmayacak. Dolayısıyla ortalama yüzde 35 bandında bir seyreltme var" diye konuştu.

4/5MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NASIL OLACAK

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NASIL OLACAK?

TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre, yeni müfredatta ders içerikleri sadeleşecek, saatlerde değişiklik olmayacak. Uygulama, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda başlayacak. Yeni müfredatın sloganı; ‘İyi insan yetiştirmek’ olacak. Güncellenen müfredatla birlikte ders içerikleri de değişecek. Konular sadeleştirilecek. Öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarının önü açılacak. Yeni müfredatta, ‘Bütünleşik Eğitim Modeli’ esas alınacak. Öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen sistem oluşturulacak. Öğrenciler, proje geliştirmeye teşvik edilecek. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan müfredatta seçmeli ders sayısı da artırılacak.

Müfredatta seyreltmeler olacağını vurgulayan Bakan Tekin, "Spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Biter bitmez gündeme getireceğiz. Bir tanıtım toplantısı yaparak burada açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek" demişti.

 

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5/5MEB yeni müfredat 2024 SON DAKİKA: Müfredat değişikliği 2024 ne zaman çıkacak, ders saatleri değişecek mi Bakan açıkladı

Bakan Tekin, "Kapsamlı bir değişiklik olduğu için 12. sınıflar bu yıl aldığı bir şeyi önümüzdeki yıl 11’e almış olsak. Önümüzdeki sene 12’de okuyan bir çocuk o konuyu almamış olacak. Teknik olarak konuların birbirini izleme konusunda yer değişikliği dolayısıyla öğrenci mağdur olmasın. Her kademeye yeni başlayan öğrenciyle başlayacağız" diye konuşmuştu.

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