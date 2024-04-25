MEB yeni müfredat 2024 SON DAKİKA: Müfredat değişikliği 2024 ne zaman çıkacak, ders saatleri değişecek mi? Bakan açıkladı!

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NASIL OLACAK?

TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre, yeni müfredatta ders içerikleri sadeleşecek, saatlerde değişiklik olmayacak. Uygulama, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda başlayacak. Yeni müfredatın sloganı; ‘İyi insan yetiştirmek’ olacak. Güncellenen müfredatla birlikte ders içerikleri de değişecek. Konular sadeleştirilecek. Öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarının önü açılacak. Yeni müfredatta, ‘Bütünleşik Eğitim Modeli’ esas alınacak. Öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen sistem oluşturulacak. Öğrenciler, proje geliştirmeye teşvik edilecek. Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan müfredatta seçmeli ders sayısı da artırılacak.

Müfredatta seyreltmeler olacağını vurgulayan Bakan Tekin, "Spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak. Biter bitmez gündeme getireceğiz. Bir tanıtım toplantısı yaparak burada açıklayacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1-5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. Çalışmaların yüzde 80’i bitmiş durumda önümüzdeki haftalarda hepsi tamamlanmış olacak ve kademeli olarak uygulamaya geçilecek" demişti.