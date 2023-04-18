Arefe günü ve bayramda EFT gider mi? Arefe günü havale yapılır mı?

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Arefe günü ve bayramda EFT yapılır mı sorusu, para gönderisinde bulunmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Arefe günü ve bayramda EFT yapmak isteyen pek çok kişi, internet üzerinden bunun mümkün olup olmadığını merak ediyor. Arefe gününde EFT yapılması saat 13.00'a kadar mümkün olurken, bayramda bu durum pek mümkün olmamaktadır. Ancak yeni uygulanmaya başlanan FAST sistemi aracılığıyla bayramda 5000 TL'ye kadar EFT yapmak mümkün olabilmektedir. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

5000 TL üzerindeki EFT işlemi normal şartlarda bankalar arası 10 – 20 dakika arasında gerçekleşmektedir. Bazı günler bankalardaki yoğunluk durumuna göre bu süre 1 saate kadar çıkabilir. Buna ek olarak mesai saati dışında EFT yapıldığı takdirde ertesi gün sabah bankalar açılır açılmaz işlem gerçekleşir. Cuma akşamı yapılan EFT ise pazartesi sabahı bankalar açıldığında gerçekleşir.

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FAST ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacak bir sistemdir.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat yapabilecek. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor.

LİMİT ARTACAK

Para Kuruluşlarının FAST Sistemine katılım başvuruları alınmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST Sistemi işlem üst limitinin artırılacağını, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemine katılım başvuruları alınmaya başlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"TCMB iç kaynaklarınca geliştirilen ve 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil, 7/24, anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sisteminde günlük ortalama 2 milyon adet anlık ödeme, müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılması için Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı ise 11,3 milyona ulaşmıştır. Sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek hâlihazırda 1.000 TL olan işlem tutar limiti 4 Ağustos 2021 tarihinde 2.000 TL’ye yükseltilecektir. İlerleyen dönemde tutar limitinin daha da yükseltilmesi hedeflenmektedir. Diğer taraftan, bankaların yanı sıra 6493 Sayılı Kanun kapsamındaki Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemine katılmaları için gerekli olan teknik hazırlıklar ve düzenlemeler hayata geçirilmiş olup, katılım talepleri alınmaya başlanmıştır. Sisteme katılım için gerekli olan teknik ve operasyonel şartları sağlayan ve testlerde başarılı olan kuruluşların FAST Sistemine katılmaları mümkün olacaktır. Söz konusu gelişmelerin, finansal teknolojilerde rekabet ve yeniliğin önünü açarak, bu teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayacağı ve dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."

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TATİL GÜNLERİ EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

EFT işlemleri hafta içi mesai saatleri içerisinde gerçekleştiğinden hafta sonu EFT yapılmaz. Bankanız sizden EFT için emir kaydı alır ve haftanın ilk günü mesai saat başlangıcında EFT işlemini tamamlar. Bazı bankaların EFT iptal seçeneği olmadığından eğer banka transferinden vazgeçerseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ancak 1000 TL'ye kadar EFT'leriniz FAST özelliği sayesinde anında hesaba gönderilir. Ancak bu tutar üzerindeki miktarlar bir sonraki iş gününü bekler.

Örneğin; 19 Mayıs ve 23 Nisan günü EFT yapıldığında para, ancak bu tarihten sonraki ilk işlem günü, EFT saati başladıktan sonra transfer olur ve karşı tarafın hesabına aktarılır.

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MESAİ BİTİMİNDE EFT NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Mesai bitiminde yapılan EFT işlemleri ertesi gün mesai saatleri başlangıcında gerçekleşir. EFT saatleri sabah 08.45 akşam 17.15 arasında yapılabilir. Bazı bankalarda bu süre 09.00 – 16.30 da olmaktadır. 16.30 sonrası EFT işlemi gerçekleştiren bankaların uyguladığı EFT ücret tarifesi de farklılık gösterebilir. Bunun için bankanızdan EFT saati ile ilgili detayları öğrenmekte fayda var.

EFT NEDİR?

EFT Sistemi Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin bankalar arasında elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan ödeme sistemidir. 1992 yılında faaliyete geçen EFT Sistemi, 2000 yılında gerçekleştirilen yeniden yapılandırmayla yerini ikinci nesil EFT Sistemine bırakmıştır. TCMB, teknik birimleri tarafından geliştirilen üçüncü nesil EFT Sistemi de 2013 yılında işletime alınmıştır.

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Üçüncü nesil EFT Sistemi iki işlevsel bileşene ayrılmıştır. Müşterilerarası TL Aktarım Sistemi bileşeninde, bankaların müşterileri adına gerçekleştirdikleri ödemeler, Bankalararası TL Aktarım Sistemi bileşeninde ise bankaların birbirleri arasında gerçekleştirdikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları muhabirlik hizmetlerine ilişkin bankacılık ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

EFT’nin her iki bileşeni de TCMB’nin kendi insan kaynakları ve teknik imkanlarıyla oluşturulan yazılımlarla hizmet vermektedir.