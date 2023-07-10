Apple internet sitesi kapandı mı, ne zaman açılacak? Apple zam yapacak iddiası sosyal medyanın gündeminde!

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Haziran sonunda iPhone fiyatlarına zam yapan Apple, yeni bir zam iddiası ile gündeme geldi. Apple Türkiye internet sitesinde online satışı gece saatlerinde kapattı. Teknoloji devinin sitesine giriş yapıldığında kullanıcılar 'Hemen Döneceğiz' yazısıyla karşı karşıya kalırken, Apple'ın yeni bir zam hazırlığında olabileceği akıllara geldi. Apple, geçtiğimiz dönemlerde de zam yapmadan önce satın alma botonlarını askıya almıştı.

APPLE İNTERNET SİTESİ KAPANDI MI?

10 Temmuz tarihinde Apple'ın internet sitesine erişim sağlanamadı. Siteye giriş sırasında 'Hemen Döneceğiz." "Apple Store'de bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin." açıklaması yer aldı.

Bunun üzerine ise geçtiğimiz dönemlerde yaşanan benzer süreçler dolayısıyla Apple zam yapacak iddiaları gündemde yer aldı.

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Apple, konuyla ilgili resmi açıklama henüz yapmadı.

1 TEMMUZ'DA ZAM YAPMIŞTI

iPhone fiyatları 1 Temmuz 2023 tarihinde Apple tarafından bir kez daha güncellenmişti.

Şirket Mayıs ayında iPhone modelleri ve diğer ürünlerine yüzde 10 zam yapmıştı. Haziran ayında ise 3 kez daha zam gerçekleşmişti. Son zam ise 1 Temmuz 2023 tarihinde gelmişti.