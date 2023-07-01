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Apple fiyatlara zam getirdi.. iPhone fiyatları ne kadar oldu? 1 Temmuz iPhone 13 ve 14 fiyatları

Güncelleme Tarihi:

#Apple#İphone#İphone Zam
Apple fiyatlara zam getirdi.. iPhone fiyatları ne kadar oldu 1 Temmuz iPhone 13 ve 14 fiyatları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 12:32

Apple iPhone fiyatları zam kararının ardından merak ediliyor. Mayıs ayında Türkiye’de sattığı ürünlerine yaklaşık yüzde 10 oranında zam yapan Apple, geçtiğimiz ay ise iPhone fiyatlarını üçüncü kez yükseltmişti. Apple, 1 Temmuz itibariyle fiyatlarında bir güncelleme daha gerçekleştirdi. Bu gelişmeyle beraber iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max fiyatları da araştırılmaya başlandı. Peki iPhone fiyatları ne kadar oldu, yeni fiyat listesi nasıl? İşte yeni fiyatlar...

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iPhone fiyatları 1 Temmuz 2023 tarihinde Apple tarafından bir kez daha güncellendi. Apple, artan kur dolayısıyla Türkiye'deki ürünleri için son üç ay içerisinde beşinci kez zam kararı aldı. Şirket Mayıs ayında iPhone modelleri ve diğer ürünlerine yüzde 10 zam yapmıştı. Haziran ayında ise 3 kez daha zam gerçekleşmişti. Son zam ise 1 Temmuz 2023 tarihinde geldi. İşte iPhone 12, 13, 14 modelleri için yeni zamlı fiyat listesi...

iPHONE 14 YENİ FİYAT LİSTESİ 2023

iPHONE 14 (128 GB): 47.500 TL

iPHONE 14 PLUS (128 GB): 52.500 TL

iPHONE 14 PRO (128 GB): 61.500 TL

iPHONE 14 PRO (1 TB): 81.500 TL

iPHONE 14 PRO MAX (128 GB): 66.000 TL

iPHONE 14 PRO MAX (1 TB): 86.000 TL

iPHONE 12, 13, SE FİYATLARI

iPHONE 13 MİNİ (128 GB): 36.000 TL

iPHONE 13 (128 GB): 40.000 TL

iPHONE 12 (64 GB): 36.000 TL

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iPhone SE (64 GB): 24.500 TL

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#Apple#İphone#İphone Zam

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