AÖF yaz okulu online mı, yüz yüze mi yapılacak? Sınava geri sayım başladı... İşte belirlenen takvim ve son durum gelişmeleri

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Anadolu Üniversitesi 2023-2024 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları online mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. AÖF yaz okulu kayıtları 7 Temmuz 2023 Cuma günü sona erdi. Kayıt işlemlerinin ardından AÖF sınavları için geri sayım başladı. 7 hafta sürecek yaz okulunun ardından öğrencilerin başarı durumunun ölçülmesi için yaz okulu sınavları organize edilecek. Anadolu Üniversitesi takvimine göre AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos'ta uygulanacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı online mı? İşte, ayrıntılar.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimiyle yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Yaz okulu sınavları da 19 Ağustos'ta uygulanacak. Ancak Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

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Sınavların online mı, yoksa yüz yüze yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Anadolu Üniversitesi’nin sınav merkezi tercihlerini henüz almamış olması sebebiyle sınavların online olarak düzenlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

AÖF yaz okulu SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

AÖF’ta sınav değerlendirmeleri 100 puan üzerinden yapılıyor. Yaz okulu sınavlarında öğrencilere 30 soru yönetilirken 40 dakika sınav süresi verilecek.

Açıköğretim sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götüecek. Anadolu Üniversitesi ve diğer Açıköğretim Fakültesinde başarı notu alt sınırı 35 olarak belirlenmiştir. Bu sebeple ders geçme notu alt sınırı 35 olacak.

Sınavların online düzenlenmesi durumunda bilgi paylaşımı ve kopya çektiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.