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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/1 sonuçları için ÖSYM'den açıklama

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#Ales#Ales Sonuçları#Ales Sonucu
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak ALES/1 sonuçları için ÖSYMden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 12:23

ALES sınav sonuçları için resmi tarih detayları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen ALES sınavının değerlendirme sonuçları ÖSYM duyurusu ile erişime açılacak. ALES sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Sonuçlar aralık ayı içerisinde duyurulacak.

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ALES sonuçları için araştırmalar hız kazandı. ALES/1oturumu 2023 yılında 16 Nisan tarihinde düzenlendi. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını araştırmaya başladılar. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen ALES sınavının değerlendirme sonuçları ÖSYM duyurusu ile erişime açılacak. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre sonuç açıklanma tarihi

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2023 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/1 sonuçları 10 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Ancak, ÖSYM'nin işlemleri erken tamamlaması halinde ALES sonuçları erken tarihte de açıklanabilecek.

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Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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#Ales#Ales Sonuçları#Ales Sonucu

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