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AFAD depremzede kira yardımı yattı mı? Depremzede kira yardımı sorgulama nasıl yapılır?

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#Afad#Afad Kira Yardımı#Kira Yardımı Başvurusu
AFAD depremzede kira yardımı yattı mı Depremzede kira yardımı sorgulama nasıl yapılır
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 10:38

AFAD depremzede kira yardımı, E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen "Afetzede Barınma Desteği Başvurusu" akabinde hesaplara yatırılması için bekleniyordu. 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremin ardından online olarak başvuruları alınan barınma desteği başvurusu esnasında, konteynır istemiyorum seçeneğini işaretleyen depremzedeler için kira desteği hesaplanmaya başlandı. Peki, AFAD depremzede kira yardımı yattı mı? İşte, depremzede kira yardımı sorgulama süreci hakkında detaylı bilgiler

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Depremzede kira yardımı ödemeleri, depremde ev sahibi olanlar için 5 bin TL, depremde kiracı olanlar için ise 3 bin TL olarak hesaplara yatırılıyor. Barınma desteği başvurusunun akabinde kaymakamlık ve valilikler tarafından toplanan verilerle birlikte incelenen kira desteği başvurusu, onaylanmasının akabinde hesaplara yatırılıyor. Peki, AFAD depremzede kira yardımı nasıl sorgulanır? İşte, o detaylar

AFAD DEPREMZEDE KİRA YARDIMI SORGULAMA

AFAD depremzede kira yardımı ödemesi, Ziraat Bankası üzerinden hesaplara yatırılıyor. Banka hesabı olanların mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla görüntüleyebileceği kira yardımı, bankada hesabı olmayanlar için ise SMS ile öğrenilebiliyor. 

SMS sorgulaması için;

BAKIYE yazıp 4747'e göndermek yeterli oluyor. Bu SMS, operatörünüzün SMS tarifesi üzerinden 1 SMS karşılığı ücretlendirilmektedir. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvuruları alınmaya devam ediliyor. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.

KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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#Afad#Afad Kira Yardımı#Kira Yardımı Başvurusu

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