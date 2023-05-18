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29 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi, açık mı? 2. Tur seçim sonrası okullar tatil olacak mı? Gözler MEB açıklamasında

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#29 Mayıs#29 Mayıs Okullar#29 Mayıs Okullar Tatil Mi
29 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi, açık mı 2. Tur seçim sonrası okullar tatil olacak mı Gözler MEB açıklamasında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 16:17

29 Mayıs tatil mi sorusuna cevap arayan pek çok öğrenci ve veli, günler öncesinden araştırmalarına başladı. 29 Mayıs Pazartesi günü tatil mi sorusu, 14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalması dolayısıyla merak konusu oldu. YSK tarafından yayınlanan verilere göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. 14 Mayıs seçimleri sonrası 15 Mayıs Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tatil edilmişti. Peki, 2. tur seçimlerinden sonra 29 Mayıs Pazartesi tatil olacak mı?

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29 Mayıs tatil mi sorusu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimleri dolayısıyla 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edilmesi dolayısıyla gündeme geldi. YSK'nın 2.Tur seçimlerinin yapılması gerektiğini bildirmesi nedeniyle "29 Mayıs tatil mi?" sorusu merak konusu oldu. 2. Tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki, 29 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olacak mı, okullar açık mı? İşte, o detaylar

29 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı 15 Mayıs Pazartesi gününü tatil etmişti. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." ifadelerine yer vermişti.

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Seçimlerin 2. turundan sonraki gün olan 29 Mayıs Pazartesi gününün de tatil edileceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. MEB tarafından açıklama yapıldıktan sonra haberimize eklenecektir.

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