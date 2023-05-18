29 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi, açık mı? 2. Tur seçim sonrası okullar tatil olacak mı? Gözler MEB açıklamasında

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29 Mayıs tatil mi sorusu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimleri dolayısıyla 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edilmesi dolayısıyla gündeme geldi. YSK'nın 2.Tur seçimlerinin yapılması gerektiğini bildirmesi nedeniyle "29 Mayıs tatil mi?" sorusu merak konusu oldu. 2. Tur seçimleri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki, 29 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olacak mı, okullar açık mı? İşte, o detaylar

29 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı 15 Mayıs Pazartesi gününü tatil etmişti. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." ifadelerine yer vermişti.

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Seçimlerin 2. turundan sonraki gün olan 29 Mayıs Pazartesi gününün de tatil edileceği tahmin ediliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. MEB tarafından açıklama yapıldıktan sonra haberimize eklenecektir.