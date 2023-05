2023 Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman?

Haberin Devamı

Uzman öğretmenlik sınav başvurusu için süreç başlıyor. Uzman ve Başöğretmenlik sınav süreci hakkında geçtiğimiz hafta konuşan Bakan Özer, sınav takvimini açıkladı. İşte ayrıntılar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik takvimi netleşti. Buna göre başvurular 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında alınacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilan edilecek.

Uzman ve Başöğretmenlikle ilgili öğretmenlerin talepleri olduğunu belirten Özer, "İki tane çok ciddi talep vardı. Birincisi, uzman öğretmen olmak için on yıllık kıdem aranıyor şu andaki kanuni düzenlemede, bunun biraz daha düşürülmesi, beş yıla indirilmesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Yani uzman öğretmenler de artık on yıl beklemeden beş yıl içerisinde bu sürece tabi olacaklar. Bir de kıdem yılı 20 yıl ve üzerinde olan uzman öğretmen arkadaşlarımızın başöğretmen olmak için bekleme süresi olan on yılı kaldıracağız. Dolayısıyla meslekte yirmi yıl ve üzerinde olan öğretmenlerimizi uzman öğretmen olmuşsa geçen sene on yıl beklemeyecek, hemen başöğretmenliğe başvurabilecekler. Bununla ilgili kanuni hazırlıklarımızı zaten tamamdı. Aslında yaşadığımız o acı deprem sürecinden dolayı kesintiye uğradı. İnşallah yeni Meclis oluştuktan sonra hemen Meclis'e gönderilecek." açıklamasında bulundu.