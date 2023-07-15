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15 Temmuz bayrak asılır mı, hangi bayramlarda bayrak asılır? Resmî kurumlarda bayrak asma günleri

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15 Temmuz bayrak asılır mı, hangi bayramlarda bayrak asılır Resmî kurumlarda bayrak asma günleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 10:18

Milli bayramlarda Türk Bayrağı resmi kurumlarda ve özel konutlarda asılıyor. 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nda da birlik ve beraberliği ifade etmek için Türk Bayrağı asılır mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz bayrak asılır mı, hangi bayramlarda bayrak asılır? Resmî kurumlarda bayrak asma günleri...

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Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi. Peki, 15 Temmuz bayrak asılır mı, hangi bayramlarda bayrak asılır?

YIL İÇİNDE BAYRAK ASILACAK TARİHLER:

1) 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ.

2) 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI.

3) 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI.

4) 15 Temmuz DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ.

5) 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI.

6) 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ.

7) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI.

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TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ

Türk Bayrağı Tüzüğü Madde 12 : 11‘inci maddede sayılan günler, kurtuluş ve Atatürk'ü anma günleri dışında, Bayrak çekilmesi veya konulması mahalli mülki amirinin müsaadesine bağlıdır. Ancak, milli spor karşılaşmalarında ve milli gelenekler gerektiriyorsa törenlerde ve düğünlerde Bayrak kullanılabilir.

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