15 Mayıs tatil mi? 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?

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15 Mayıs tatil mi sorusu, 14 Mayıs genel seçimlerinin ardından merak konusu oldu. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek olan seçimlerin ardından 15 Mayıs Pazartesi günü tatil mi sorusu gündemde yer almaya başladı. Peki, 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi olacak? İşte, o detaylar

15 Mayıs tatil mi?

1 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil edilmişti.

Aynı uygulamanın bu yıl da gerçekleşmesi bekleniyor.