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15 Mayıs tatil mi? 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?

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15 Mayıs tatil mi 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil olacak mı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 13:31

15 Mayıs tatil mi sorusu, seçimlere 1 aydan az bir zaman kala gündemde yer alıyor. Okullarda gerçekleşecek olan seçimler dolayısıyla sandıkların toparlanması ve sınıfların eğitime hazır hale getirilmesi bir süreye ihtiyaç duyulacak. Peki, 14 Mayıs seçimlerinin ardından 15 Mayıs tatil mi olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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15 Mayıs tatil mi sorusu, 14 Mayıs genel seçimlerinin ardından merak konusu oldu. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek olan seçimlerin ardından 15 Mayıs Pazartesi günü tatil mi sorusu gündemde yer almaya başladı. Peki, 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi olacak? İşte, o detaylar

15 Mayıs tatil mi?

1 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil edilmişti. 

Aynı uygulamanın bu yıl da gerçekleşmesi bekleniyor.

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