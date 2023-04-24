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14 Mayıs seçimleri | Eski kimlik ve nüfus cüzdanı ile oy kullanılır mı? Oy kullanmak için hangi belgeler gerekiyor?

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#14 Mayıs Seçimleri#Eski Kimlikle Oy Kullanılır Mı#Oy Kullanma
14 Mayıs seçimleri | Eski kimlik ve nüfus cüzdanı ile oy kullanılır mı Oy kullanmak için hangi belgeler gerekiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 16:05

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesinde merak edilen konulardan biri de eski kimliklerle oy kullanılıp kullanılmayacağı oldu. Oy kullanacak vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki eski kimlik ve nüfus cüzdanı ile oy kullanılır mı? Oy kullanmak için hangi belgeler gerekiyor? İşte ayrıntılar...

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Seçimleri yaklaşırken vatandaşların merak ettiği ‘eski kimlikle de oy kullanılabilir mi’ sorusu gündemde. Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

Seçimlere sayılı günler kala oy verecek olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de ‘eski kimlikle oy kullanılabilir mi’ sorusu oldu. Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek.

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