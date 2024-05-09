×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

10 Mayıs engellilere tatil mi? 10 Mayıs'ta engelli kamu personelleri izinli sayılacak mı? İşte merak edilen detaylar

Güncelleme Tarihi:

#10 Mayıs#Cuma#Tatil Mi
10 Mayıs engellilere tatil mi 10 Mayısta engelli kamu personelleri izinli sayılacak mı İşte merak edilen detaylar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 13:05

10 Mayıs Cuma günü eğitimciler, eğitimde şiddeti kınamak için greve gidecekler. Grev nedeniyle birçok okulda dersler boş olacak. Zira öğretmen olmayacak. Bu nedenle birçok kamu çalışanıyla birlikte özellikle engelli kamu personelleri "10 Mayıs engellilere tatil mi? 10 Mayıs'ta engelli kamu personelleri izinli sayılacak mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

Haberin Devamı

10 Mayıs engellilere tatil mi? 10 Mayıs'ta engelli kamu personelleri izinli sayılacak mı? Yarın yani 10 Mayıs Cuma günü eğitim kurumlarının birçoğunda eğitimciler greve gideceği için dersler boş olacak. Bununla birlikte okulların tatil olacağı algısı nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar merak içerisinde başta belirtilen soruların cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

YARIN ENGELLİ ÇALIŞANLAR İZİNLİ Mİ?

10 Mayıs Cuma yani yarın kamu kuruluşları açık olacağı gibi kamu görevlileri için de tatil olmayacak. Dolayısıyla yarın engelli kamu görevlileri için de tatil olmayacak. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#10 Mayıs#Cuma#Tatil Mi

BAKMADAN GEÇME!

10 Mayıs engellilere tatil mi 10 Mayısta engelli kamu personelleri izinli sayılacak mı İşte merak edilen detaylar

10 Mayıs engellilere tatil mi? 10 Mayıs'ta engelli kamu personelleri izinli sayılacak mı? İşte merak edilen detaylar

#10 Mayıs
Arka Sokaklara Şevket Çoruh ve Oya Okardan sonra bir sürpriz isim daha Tevfik Moralı karakterini canlandıracak...

Arka Sokaklar'a Şevket Çoruh ve Oya Okar'dan sonra bir sürpriz isim daha! Tevfik Moralı karakterini canlandıracak...

#Arka Sokaklar
BELLİ OLDU: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak MEB merak edilen tarihi duyurdu

BELLİ OLDU: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB merak edilen tarihi duyurdu

#Bursluluk Sınavı Sonuçları
YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak Mayıs ayı sonuna dikkat 2024 YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak

YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı sonuna dikkat! 2024 YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

#Yks
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 2024 || TCMB yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu, ne yönde

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 2024 || TCMB yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu, ne yönde?

#Enflasyon Tahmini

EN SON HABERLER

10 Mayıs engellilere tatil mi 10 Mayısta engelli kamu personelleri izinli sayılacak mı İşte merak edilen detaylar

10 Mayıs engellilere tatil mi? 10 Mayıs'ta engelli kamu personelleri izinli sayılacak mı? İşte merak edilen detaylar

#10 Mayıs
Arka Sokaklara Şevket Çoruh ve Oya Okardan sonra bir sürpriz isim daha Tevfik Moralı karakterini canlandıracak...

Arka Sokaklar'a Şevket Çoruh ve Oya Okar'dan sonra bir sürpriz isim daha! Tevfik Moralı karakterini canlandıracak...

#Arka Sokaklar
BELLİ OLDU: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak MEB merak edilen tarihi duyurdu

BELLİ OLDU: Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? MEB merak edilen tarihi duyurdu

#Bursluluk Sınavı Sonuçları
YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak Mayıs ayı sonuna dikkat 2024 YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak

YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı sonuna dikkat! 2024 YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

#Yks
MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 2024 || TCMB yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu, ne yönde

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 2024 || TCMB yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde kaç oldu, ne yönde?

#Enflasyon Tahmini