10 Mayıs engellilere tatil mi? 10 Mayıs'ta engelli kamu personelleri izinli sayılacak mı? İşte merak edilen detaylar

Haberin Devamı

10 Mayıs engellilere tatil mi? 10 Mayıs'ta engelli kamu personelleri izinli sayılacak mı? Yarın yani 10 Mayıs Cuma günü eğitim kurumlarının birçoğunda eğitimciler greve gideceği için dersler boş olacak. Bununla birlikte okulların tatil olacağı algısı nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar merak içerisinde başta belirtilen soruların cevabını araştırıyor. İşte merak edilip araştırılan detaylar...

YARIN ENGELLİ ÇALIŞANLAR İZİNLİ Mİ?

10 Mayıs Cuma yani yarın kamu kuruluşları açık olacağı gibi kamu görevlileri için de tatil olmayacak. Dolayısıyla yarın engelli kamu görevlileri için de tatil olmayacak.