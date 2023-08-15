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Eksi 40 santigrat derece kaç fahrenhayt dereceye eşittir? Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan sorunun cevabı izleyiciler tarafından merak edildi. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler akıllı telefonlarına sarıldı. İşte detaylar...

EKSİ 40 SANTİGRAT DERECE KAÇ FAHRENHAYT DERECEYE EŞİTTİR?

A: Eksi 40

B: Eksi 120

C: Artı 4000

D: Artı 40.000

Doğru cevabı: A: Eksi 40

fahrenhayt veya fahrenheit, Alman fizikçi Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından 1724 yılında oluşturulan bir sıcaklık ölçüm birimidir. Bu birime göre, suyun donma sıcaklığı 32, kaynama sıcaklığı ise 212 derece olarak alınmış ve iki nokta arası 180 dereceye bölünmüştür. Fahrenheit biriminde ölçülen sıcaklığı Celsius, Kelvin ve Rankine birimlerine—ve geri—dönüştürmek için aşağıdaki formüller kullanılabilir.