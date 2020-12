BEBEÄžÄ°NÄ°Z VE BURCU

Oysa, burçlardaki sürekli gezegensel değişiklikler veya etkiler çok önemlidir, Güneş ve Ay saat başı farklılıklar getirirler.



Olabildiğince doğru hesaplamaların yapılabilmesi için insanların kişisel yıldız haritaları uzun uzun incelenmeli ve elde edilen yoğun birikimler değerlendirildikten sonra burçların genel yapısı anlaşılabilir. Doğum anı yeterince ve ancak profesyonel bir astrolog tarafından analiz edildikten sonra yeterli sonuçlara ulaşılacaktır. Doğum haritaları bu yönden önemlidir, örneğin çocuğunuzun Aslan Burcu'nda doğmuş olması yeterli ve hatta önemli değildir. Böyle bir doğum haritasında gezegenlerin Başak veya Kova burçlarında toplanmış olması, Aslan Burcu'nda doğmuş olma olayını ikincil düzeye düşürür yani bebek artık Aslan Burcu'nun özelliklerini tam olarak göstermeyecektir çünkü öteki burçlar ve gezegenler daha etkilidir. Bebeğinizin yıldız haritasında, Güneş Burcu, Ay Burcu ve Yükselen Burç çok önemlidirler.



Gezegensel etkiler "Evler" dediğimiz yıldız haritasındaki dilimlere yayılarak konumlarına göre güçlenirler veya zayıflarlar. Ama bütün bunlar için, gerçek uzmanların yani Astroloji'yi iyi bilenlerin işi ele almaları en önemli koşuldur, böyle bir çalışma meraklılarla veya birkaç kitap okumakla yapılamaz. Aşağıda ünlü Alman astroloğu Ebertin'in çalışmalarından birkaç örnek veriyoruz. Örnekler bebek astrolojisinin temelini veya doğum astrolojisini kanıtlarlar. Bu sayımızda ilk altı burcu veriyoruz;

Koç Burcu

Bir Mars/Koç bebeği coşkulu, girişken ve özgürlükçüdür. Enerjisi yoğun ve şaşırtıcıdır. Onu kolay kolay koyduğunuz konumda bulamazsınız, hele bir de duygusal etkiler yaratan gezegenler öne geçmişse, öfkesi ve neşesi aynı düzeyde yükselir ve iner. Fizik gücü mükemmeldir ve bunu dışarıya yansıtır. Onun için seçeceğiniz oyuncaklar, enerjisini tüketmeli yani hareket ettirmelidir. Onun cesareti sizi şaşırtabilir ama hep öyle olacaktır. Yukardaki astrolojik konumların bir tanesi böyle bir sonucu getirecektir. Beşiğinden veya yatağından sürekli olarak birşeyleri dışarıya attığını göreceksiniz. Mars/Koç bebeği iki yaşına kadar her şeyi çabuk öğrenir ama sonuçlarını kendisi yaratır, öğretileni yapmaz. İki yaşından sonra, odasını kendisince düzenleyecektir. Onu oyuncaklara boğmayın çünkü bir tanesi veya seçtiği bir oyuncak ilgisinin merkezi olacak ve uzun bir zaman için sadece ona konsantre olacaktır. Koç çocuğu, yaratıcılığını iyi kullanır ve özgün fikirler oluşturur. Beş yaşına doğru iyi bir arkadaş, öncü ve örgütçüdür. Kişiliğinin zihinsel yönünü veya ilişkilerini ileri ve geri adımlar atarak gösterir, bazen geri çekilir, gözler, bazen de atağa kalkar. Diğer gezegenlerin etkileri ve özellikle de Mars'ın durumu fiziksel gücünü, tavrındaki şiddetin dozunu ve duygularının anlatım biçimini şekillendirir. Bebeğinizin veya çocuğunuzun başından yaralanmamasına veya etkilenmemesine özen gösterin. Koç bebeğinin Güneş ışınlarından aldığı etki daha zarar vericidir. Unutmayın daima "önce ben" diyecektir, egoizması yüksektir ve ilişkilerini bu yolla geliştirir. Sabırsız değildir ama iyi eğitilirse ortaya çıkar. Kız veya erkek, her iki cinste de erken yaşlarda seksle ilgilenmeye başlayacaktır.

Boğa Burcu

İşte size hükmedici, sabit, dengeli, tedbirli, çekingen ve pratik bir kişilik. Yaşamı boyunca yapacağı gibi, daha bebekken tutarlı, düzenli ve dikkatlidir. En küçük riskden bile kaçınır. Yemek zamanlarını, uyuyacağı veya oyun oynayacağı anları çok iyi bilir ve kendine göre düzenler, düzeni öylesine tutarlıdır ki, şok geçirebilirsiniz. Ona çok oyuncak almaya hazır olun, materyalisttir, maddeye önem verir ancak sahip olma güdüsü tatmin edildiğinde kendisini iyi hisseder. Kısacası, sık eline yeni birşeyler verilmelidir. Öte yandan doyumsuz bir koleksiyoncudur, her şeyi toplayıp saklamaya bayılır, küçük bebeklerin, otomobillerin hatta dinozorların koleksiyonunun yapar ve dokunılmasından nefret eder. Daima onun iznini almak zorundasınız.



Bazen ciddi ciddi birşeyler yaptığını görürsünüz, saatlerce uğraşır ve kendince bir görevi yerine getirirmişcesine çabalar durur ama sonunda sonuca kesinlikle ulaşır. Yaşıtlarını bebekken bile tanır ve onlara sadıktır, aynı şekilde ailesine de bağlıdır, uzak kaldığında huzursuzlaşır. Dikkat edin, güzel şeylere bayılır ve minik yatağında bile yeniliklerin farkına hemen varır. Huzurlu bir aile ortamı ve sıcak duygular onun için çok önemlidir, değişkenlikleri hemen farkeder. Boğa Burcu'nu sevgi ve aşk gezegeni Venüs yönetir; Venüs'ün aldığı etkilere göre giysilere ve yemeğe yönelik ilgileri gelişecektir. Yine de ona küçük yaşta bir gardrobu olduğunu hissettirin ve oyuncaklarını koyacağı bir mekan sağlayın. Boğa bebekleri, güzel sözleri ve şarkı dinlemeyi çok severler; onunla konuşun ve müzik dinletin. Değişkenliğinin temel nedeni, zıt burcu olan Akrep'ten kaynaklanır. Buradan sert etkiler alırsa sessizleşir, içe döner, kıskançlığı artar hatta kin tutar. Ruhsal tansiyonunu iyi izleyin ve dış etkilerden onu koruyun. Bebekken negatif etkilere daha dayanıklıdır ama iki yaşından sonra değişkenliği belirginleşir. Erkek veya kız kardeşi olduğunda, onun yeni geleni dikkatle izlediğine ve tavır aldığına tanık olacaksınız.



Değişimler, ruhsal dalgalanmalar ve aşırı duyarlılık bu dönemlerde görülür. Yeni bir konuya karşı ilgisi zor başlar veya bitirmekte zorlanır. Büyük bir obur olabilir, çok dikkatli olun çünkü sizin kendinizce doğru olduğunu sandığınız beslenme sistemini beğenmeyebilir ve zorlanmaktan nefret eder, muhakkak kendi beğenilerine önem verilmelidir. Materyalistik yönü sessiz bir yaramazlık şeklinde tezahür eder. Unutmayın o Burçlar Kuşağı'nın "Ben İsterim" diyebilen tek örneğidir. Aç gözlülüğünü frenlemek için ona sık sık küçük ama yeni birşeyler verin. Eğitiminde sabırlı olun ve yineleyin, ilgisiz görünse bile o anda birşeyler öğrenmektedir ama uygulamasını kendince uygun gördüğü zamanlarda yapacaktır.



İkizler Burcu

İkizler/Merkür bebeği bir eğlencedir. Çok çabuk öğrenir ve konuşur. Günü geldiğinde hemen yazı yazmaya başlayacak, ilgisi neyse, çizim, lego vs.. o olayın ustası olacaktır. Çok şakacıdır ama aynı zamanda da kuşkucudur. İkizler Burcu'nun simgesi ikizlerdir ve bu onun her konuda iki yönlü olduğunu gösterir. Herşeyi iki tane olacaktır, gelecekte bile iki sevgilisi, iki işi veya iki evcil hayvanı olacaktır. Düşünceleri daima iki yönlüdür ve ikisinin de doğru olduğuna inanır. Zihinsel gelişimi ve tepkileri sessizdir ama mantıklı, rasyonel ve hızlıdır, yeni durumlara çabuk uyum sağlar. Küçük yaşta hemen çevresindekilerle iletişim kurmaya çalışır, biraz büyüdüğünde yazım araçları, bilgisayarlar ve hatta mikrofonlar onun ilgisini çekecektir. Ama unutmayın o bir hava burcudur yani maddeci değildir, öncelikle zihinsel uyumu gelir. Bilgi onun için çok önemlidir, bu nedenle herşeyle ilgilenir ve hep öğrenmek ister. Tehlikeli bir yönü ise, kıskançlığı ve başkalarının özgürlüğüne değer vermemesidir, duygusal çelişkileri yani iki yönlülüğü yargılarını egoizması lehinde geliştirir. Burcun ve Merkür'ün üzerindeki gezegensel etkilerin durumuna göre, muhteşem bir geveze de olabilir. Bilinçaltında sürekli alarm çaldığı için, huzursuzluğu, can sıkıcılığı ve sinirliliği bebekliğinde ortaya çıkabilir, Neşesi kadar bu yönleriyle belirginleşir ama eğilimi gezegensel etkiler belirleyecektir. Çok yaratıcıdır ve bunu göstermeye bayılır. Daha küçücükken ticaret yapmaya çalışır. Değişken İkizler bebeğinin ve çocuğunun elleri ve akciğerleri duyarlıdır. Ayrıca zihinsel yüklenmelerde zorlanır. Kişiliğindeki ikilik, büyüdükçe ortaya çıkar ama sadakati dikkat çeker ve bağlandı zaman vazgeçmez. Küçük yaşta eğitilmelidir çünkü öğrenme güdüsü çok erken başlayacaktır.



Yengeç Burcu

Bir Yengeç/Ay çocuğu duyarlı ve duygusaldır. Burçlar Kuşağı'nın en vehimli tipidir ve aynı zamanda da sorumluluktan kaçanıdır. Arkadaşlarını unutur, evcil hayvanlarıyla ilgilenmez. Kendisini evinde ve özellikle de kendi başına kaldığında huzurlu hisseder. Hele odasi onun için çok önemli bir sığınaktır. Yengeçler, önem verdikleri birşeyi veya birkaç şeyi biriktirirler, örneğin çukulata saklarlar ve emziklerini biriktirirler. Kıskançlığı belirgindir ve uzun sürer. Bir eğitim verileceği zaman kolay kabul eder; başlangıç olarak Ay dönemleri iyi izlenirse sonuçlar daha olumlu olacaktır. Kurnaz ve tutumludur. Ailesine önem verir ve mükemmel bir koruyucudur, tek tek herkesle ilgilenir. Bebek veya küçük insan oyuncaklarını, dolma hayvanları çok sever ve onların hareketlerini öğrenerek taklit etmeye çalışır. Yengeçler, hayal kurmaya bayılırlar, bazen onun ses çıkarmadan öyle oturduğunu görürseniz, hiç bozmayın çünkü hayaller evreninde dinlenmektedir. Bu yönüyle gelecekteki iş hayatında başarı kazanacaktır çünkü zihinsel dinlenme ustasıdır. Çok duyarlıdır, daima bir kalkan taşır ve negatif etkilere karşı kendisini hep korur, yanılsa bile aldırmaz çünkü güvendedir. Bebekken dış dünyada gelişen gerilimleri hemen hisseder ve rahatsız olur. Ruhsal dalgalanmaları yoğun ve çok farklıdır. Zirveden tabana bir anda iner ve çıkar, bazen çok acımasız olabilir ama yine kendisini korumaktadır. Ay'ın aldığı etkilere göre değişirken yine Ay'ın simgelediği evinin ve annesinin durumlarına göre etkilenir. Duygusal belleği çok güçlüdür, aylar önce zorla yediği bir yemeği asla unutmaz yine reddeder aslında reddettiği yemek değil, o anda karşılaştığı baskının anısıdır ve öç alır. Erkek Yengeç çoçuğu çabuk zedelenebilir çünkü yaşamın sertliklerinden hoşlanmaz ve direnmez. O dönemlerde, ya alaycı olacak, ya da negatif tavırlar gösterecektir. Kız Yengeç ise kabuğuna çekilerek, erişilmez olacaktır. Daima teşvik edin ve cesaret verin, kısacası onun duygularını şarj edin. En iyisi, onun duyarlılığını mantık çerçevesinde kalarak yine kendisine yönlendirin.

Aslan Burcu

Aslan bebeği ve çocuğu açık, sıcak, sevecen ve dramatiktir. Tabii ki, daima ilgi odağı olmalı ve sürekli övülmelidir. Kuşkusuz o bir kral veya kraliçe olmak isteğindedir, ailesinin ve çevresindekileren sorunlarının kendisininkilerden fazla ve önde olmasından hoşlanmaz. Emir vermeye bayılır, lüks ve konfor ister, tüm çocukların önderidir, onları yönlendirir ve kullanır. Dahice buluşları vardır ve eğlendirir. Başka çocukları sever hatta kendisinden büyük olanlarla daha iyi ilişki kurar. Aslan çocukları giysilere bayılırlar ve hatta büyüklerinin giysileriyle oyunlar oynarlar. Bir teyp ve mikrofonu biraz büyüdüğünde onun için iyi bir oyuncaktır, onunla bir çok eğlence yaratır. İyi bir organizatördür, liderlik yeteneğini bebekken bile görürsünüz. Mama şişesini bile kendisi yönlendirmek ister, yattığı yerde uygun pozisyonu bulmak için döner durur. Çok gururludur ve cezalandırılmaya hiç dayanamaz. Onunla bu yönde ilişki kurarken; "sen kötü değilsin ama kötü birşey yaptın" sloganını hiç aklınızdan çıkarmayın. Egosunun gücü sayesinde sıkıntılara dayanıklı, hastalıklara tahammüllüdür, üstelik derdini belli etmekten de kaçınır. Olgunluk en önemli sorunudur, zaman içinde bu yönün önemini göreceksiniz. Öğrenmesi gereken en önemli ders, daima kendisinin çok önemli olduğunu sanmamasıdır. Aslan çocuklarının babaları çok önemlidir, onu örnek alırlar ve hiç unutmazlar. Bu konuda çok dikkatli olunmaıdır. Kısacası onun bir Aslan-Kral olduğunu hiç unutmamalısınız.

Başak Burcu

Başak çocukları, öncelikle yaşamın birçok alanında mükemmeliyetçidirler. Yıldız haritasında bu etkiler çok önemlidir, karakteristikliği güncel yaşamında bu yönde belirginleşir. Başak çocukları bir ev delisidirler, kaprisleri dahi bu alanın içindedir. İyi organize olurlar ve hatta erken yaşta okumaya çalışarak, alfabeyi algılamaya çalışırlar. İyi bir ilişki ustasıdır, eğer utangaç değilse... Gerçekten de bazen çok çekingen ve utangaçtırlar, gelecekte bu yüzden yüzyüze gelmekten kaçındıkları ve mektup yazmayı tercih ettikleri görülecektir. Başak çocuğunuzun kişiliği analitik ve eleştiricidir. Bazen o kadar çok şeyi beğenmez ki, herkesi bıktırır, bunu oyun oynadığı anlarda daha iyi görebilirsiniz. Sorumluluğu doğuştan vardır, ne yapacağını iyi öğrenir ama bu yeteneği sık sık övülmelidir. Temizliği, egsersizleri ve hatta dieti çabuk ve iyi öğrenir. Güncel alışkanlıklara çabuk uyum sağlaması sevindiricidir. Yıldız haritasının durumuna göre, Başak/Merkür çocukları aşırı titiz ve kaprisli olabilirler. Zaman zaman kendisinden bile memnun olmaz ve huzursuzluğu doruğa ulaşır. Burada egosunu bir yastık gibi kullanarak, yaslanır ve tavır alır. Yapılması gereken şey, onun istediği gibi davranmasını sağlamak ve yanlış olanı destekleyerek, kendisinin huzurunu kaçırmaktır. Çabuk anlayacaktır çünkü titizliği hemen onu uyarır. Altının kirli kalmasına, temizlenmemesine ve kirli, pis ortamlarda kalmaya hiç gelemez ve kıyameti koparır. Bedeni çok önemlidir. Herşeyi sorgular ve öğrenmek ister. Bazı Başaklar, belli bir olaya veya öğretilen şeye takarlar ve birden onu yaşamsal takıntı haline getirirler. Öğrenmeleri ve öğretilmeleri gereken şey, kendisine sunulan ortama uyum sağlamaktır ve onlara evrenin merkezinde yaşamadığı anlatılmalı ve en iyilerin hep değiştiği gösterilmelidir.

Terazi Burcu

Bir Terazi çocuğuna "Ne istiyorsun?"diye sormayın çünkü hemen cevap alamazsınız. Onun en büyük sorunu kararsızlıktır. Çok tedbirlidir ve keskin dengesi nedeniyle seçme sorununu sürekli yaşar. Aslında uyumludur ve onunla anlaşmak kolaydır. Arkadaşlığı sever, grup oyunlarına bayılır ve organize eder. Öteki çocuklar onunla oynamayı severler, romantik yaklaşımlarından ve cazibesinden etkilenirler. Hemşirecilik oynaması onun sosyal yönünü vurgular. Terazi/Venüs çocuğu genelde feminendir, sanat, estetik ve güzellik onun için önem taşır. Resim yapmaktan hoşlanır, bunun için yalvarır, hayal kurar ama aynı zamanda da tembeldir, bu nedenle yeteneklerini geliştirmeye ihtiyacı vardır. Bazen onu herşeyden uzak, bir köşeye çekilmiş Barbie koleksiyonuyla uğraşır görebilirsiniz. Bunu bebekten de yapar ve saatlerce emziği ile uğraşabilir. Bu çocuk bir sosyal kelebektir, kalabalıkları konar, uygun gördükleriyle dostluklar kurar. Terazi/Venüs çocuğu ilişkilerinde tutucudur ve seçtiği birisiyle çok yakın yani mahremiyetini paylaştığı ilişki kurar. Bu bireyselliktir ama yalnız kaldığı anlamına da gelmez. Muhakkak bağımsızlık anlayışı bir şekilde geliştirilmelidir aksi halde ilişkilerinde kararsızdır. Çevresinden emin olmalı, sürekli olarak ilişki kuracağı kişileri kalabalığın içinden seçmesine izin verilmelidir. Bu seçim kolay olmayacaktır ve ailenin desteği gerekir. Bir seçim yapması için ısrarlı olunmalı ve desteklenmelidir. Terazi/Venüs çocuğunun sloganı "Barışın bir fiatı vardır" şeklindedir. Bunu yapmasının nedeni ise, herşeyi karşılaştırma iç güdüsüdür. Kısacası sizin dengenizin, onun dengesi olacağını aklınızdan çıkarmayın.

Akrep Burcu

Akrep çocuğu sertliği ve gerilimiyle tanınmıştır. Akrep/Pluto çocuğu ile anlaşmanın iki yolu vardır. Ya dıştan gücünüzü göstereceksiniz veya onun enerjisini içine döndüreceksiniz, onu bu yollardan anlayabilirsiniz. Akrep çocuğu, bir şeyi isterken derinlemesine ister, tüm ayrıntılarına dikkat eder, araştırır ve sonucun arzusuna tam anlamıyla uygunluğunu soruşturur. Gizemden hoşlanır ve bunu çeşitli şekillerde oynar. Bulmacalar ve yap-bozlar tam ona göredir. Akrep/Pluto çocuğu tutkulu bir liderdir, bu nedenle inandırmak için herşeyi yapar, uzun uzun uğraşır ve eninde sonunda amacının en azından bir bölümüne ulaşır. Çok duygusaldır ama aslında bu yönü onun güç gösterisidir. Düşüncelerini gerçekleştirmek için dağları yerinden oynatır. Fizik gücüyle sizi şaşırtır, hiç beklemezsiniz ama muhteşem bir kuvvet gösterisiye karşınıza çıkıverir. Nadiren hasta olur. Akrep Burcu'nda veya Pluto'da bir değişim olduğunda, gücünü bloke eder ve içine yönlendirir. Kıskançlığı, gerilimi ve gizemciliği bu noktadan sonra iyice ortaya çıkar. Daha önemlisi, fiziksel ve zihinsel dışavurumu yukardaki nedenlere bağlıdır. Onları anlamak hiç kolay değildir, nedensiz gibi görünen gerilimlerini aşama aşama aşmaya çalışmalısınız. Eğer bu mümkün olmazsa nelerin onu rahatsız ettiğini bulmaya çalışın, depresyona ve fiziksel rahatsızlıklara (özellikle bağırsaklarda) neden olan faktörleri zaman zaman sorarak, zaman zaman da izleyerek belirleyin. İnatçılığı katı ve güçlüdür fakat kişisel zaaflarını öğrenirseniz geçiş yolunu bulabilirsiniz. Unutmayın, o başarılı ve mükemmel bir liderdir, en korktuğu şey ise mutsuzluk ve mazohizmdir.

Yay Burcu

Örnek konumlar:

Güneş Yay'da,

Ay Yay'da,

Yay, Yükselen Burç,

Jüpiter güçlü konumda,

9. Ev iyi etkiler altında.

Yay çocuğu, yıldız haritalarında kolayca görülebilen ateşli bir iyimserdir. Coşkusu ve heyecanı olağanüstüdür. Sabit fikirli bir araştırmacıdır, maddesel ve düşünsel gerçeğe ulaşmak ister. Aradığı rahat futbol sahasında da olabilir, ya da ana okulunda, hiç farketmez. Koşullarını gürültüyle ortaya koyacak, ötesine boş verecektir. Haksızlığa gelemez, en küçük yaşlarda bile sürekli sızlanarak "fakat, bu bir oyun değil" der. Okulu gerçekten çok sever, merakından dinsal eğitime bile girer. Biraz büyüdüğünde, kendi kuramlarını oluşturarak, evrenin nasıl ve niçinlerini soruşturur, geniş bir düşünce alanı yaratarak yaşamın felsefesine yönelir. Yolculuk yapmaktan hoşlanır, küçük yaşta biryerlere gitmeye çalışır, bu şekilde düşünce ufkunu geliştirtirdiğine inanır. Benzer bir diğer neden, okumaktır. Yay çocuğu komik ve eğlencelidir, eli çok açıktır, yaşamdan tad alır, engin anlayışıyla sizi şaşırtır. Çünkü Yay çocuğu için "bilmek" önemlidir, çok konuşur, düşündüklerini açık sözlülükle ortaya koyar. Tartışmalara bayılır, size zıt çıkmaktan hoşlanır, aynı fikirde olduğunuzda bile tartışır. Çünkü kuramlarını yükseltmek ister, bir ebeveyn gibi davranır, onu cesaretlendirin, ille de yapması gerekeni tamamlamasını istemeyin, sadece başlatın. Kolayca canı sıkılır, oyununu ve uğraşını birçok başka konuya karıştırverir. Enerjisi çok yüksektir ve bunu dışarıya güçlü bir şekilde gösterir. Risk almayı sever ve maceraperesttir. Onun yüksek enerjisini, fiziksel olarak yorarak azaltın aksi halde karıştıracak ve yerlerini şaşıracaktır.

Oğlak Burcu

Oğlak çocuğunuz zeki ve ciddidir. Minicikken bile cesaretini gösterir ve evde kendisine çeşitli oyunlar yaratır. Bu çocuğa en iyisi bir bakıcı tutun, oturup onu incelesin, zaman zaman küçük duygusallıklara yöneltin, teşvik edin, arzusu başarılı ve sorumlu bir lider olmaktır. Bu çocuklar programlı olmayı severler, küçük yaşta yapacaklarını sıraya sokarlar. Yemeklerini, banyolarını, uykularını bilirler ve saatlerine dikkat ederler. Metabolizmaları ritmik ve düzenlidir. Oğlak çocuğu pratik, hırslı ve çalışkandır, malına sahiptir, israftan hoşlanmaz ve ancak çok tutku duyduğu ile paylaşır. Geleneksel olarak Oğlaklar, genelde işle eğlenceyi karıştırırlar, küçükken de böyledirler. Ciddiyetle, eğlenceyi arada bir karıştırırlar ve bu yüzden de çabuk yorulurlar. Tüm ciddiyetine rağmen, Oğlaklar'da bir mizah duygusu saklıdır. Komik durumları hemen farkeder ve çok gülerler ve gülmeleri alaycı ve aşağılayıcıdır. Öte yandan mükemmellik tutkuları bazen başlarına dert açar, onu yakından izleyin ve bu yüzden gerilime girmesine engel olun. Öğrenmeyi sever ama yakından olmak kaydıyla, tutmalı, tatmalı ve koklamalıdır. Oğlak çocukları yaşlı doğarlar, yıllar geçtikçe gençleşirler fakat çocukluk dönemini yaşamaları için teşvik edilmelidirler. Doğal cesareti nedeniyle her atılımı yapabileceğini unutmayın ve dikkatli olun. Bu çocuklar genelde, çok istekli ve başarılıdırlar fakat yaşları tırmanırken bir yerde öğrenmekten sıkılabilirler ve duraklarlar, işte o anda onu yakamalı teşvik ederek yeniden yola çıkarmalısınız.



Kova Burcu

Çok tatlı, sevimli ve muzır, değil mi? Kovalar için daima küçük bir fark olmalıdır. Çocukken giyinmekten hoşlanmazlar ve ötekilere hiç benzemezler veya onların idealleri alışılmışın dışındadır. Ne olursa olsun, bu çocukta bir miktar gizem ama bu gizem karanlık değil aksine göz alıcıdır. Yaratıcılıkları ve yetenekleri olağandışıdır ama hayallerini gerçekleştirmek ve geliştirmek için özgürlüğü ihtiyaçları vardır. Ona çok genç yaşta bilgisayar eğitimi verebilirsiniz, teknolojinin her türü onu büyüler. Güzel, yeni ve farklı şeyleri sever. Bir diğer ilginç yanı alışılmış ve hatta düzenli gitmekte olan şeyleri aniden dramatik biçimde değiştirmesidir. Değişimleri aslında programla uygular aslında standartları ve alışılmış şeyleri sıkıcı bulmaktadır. Küçük yaşta müzelerden, doğada olmaktan hoşlanır, okumaya başlayınca kitaplara ve filmlere gömülür. Kova çocukları insancıl ve sevecendirler, bebekken de yardımcı olmayı ve paylaşmayı tercih ederler. Sokakta bulduğu bir kediyi eve getirdiğinde şaşırmayın ve beş yaşındayken elindeki parayı bir başka çocuğa verdiğinde de şaşırmayın. Kovalar idealisttirler ve burçlar kuşağının gösterişli tipleridirler. Onun küçükken sık sık kucağınıza atılmasını beklemeyin hatta yıldız haritasında su burçları egemen olsa bile çünkü zaaflarını göstermekten hoşlanmaz. Buna karşın, çoğu zaman soğuk ve kişisel olabilir. Bu karakter pozitiftir çünkü kendisini rahatlatmak ve özgür olmak olmak için kopmaktadır. Ama böyle anlarda çevresindekileri gerilime sokar. Bazen birşeylere kafasını takar ama takıntılarını gerçekleştirmek için yeterince atak davranmaz hatta utangaçlaşır. Bazen başını iyice derde sokar? Kova çocuğuna yapılacak en iyi yardım onu arkadaşlığa teşvik etmektir, bebeklikten okul çağına kadar olan yıllarda zor bir çocuktur, sık sık isyan eder ama onun her yaşta bir entellektüel ve hümaniter olduğunu hep hatırlayın. Değişimler hep yaşanacaktır ve o hep kendince yorumlar yapacak asla gelenekleri tekrarlamayacaktır.