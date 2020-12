Yani Ağustos’dan sonra burcunuzdan ayrılacak. Yılın olayları daha çok ilişkilerde, yolculuklarda, amaçlarda ve daha çok aile bireylerine yönelik görünüyor. Gerçekte Balık Burcu 2011’in en çekici, en seksi ve biraz da hoppa burcu olabilir, bizden söylemesi. Şimdi Balık Burcu için önemli dönemleri ve uyarıları görelim...

1 OCAK/12 MART ARASINDA URANÜS BALIK BURCU’NDA



Bu etki zaten epeydir sürmekte, tüm olayları yavaşlatan ve gerçekleri gizleyen bir etki, herşey sanki sisle kaplı. Böyle bir konumda idealler, inançlar ve felsefi düşünceler daha mantıklıdır ve daha gerçekçi görünürler. Bu arada çok fazla duygusal olabilirsiniz yanısıra da hayırseverlik ve merhamet duygularınız hep gelişme halinde olacaktır.



20 ŞUBAT GÜNEŞ BURCUNUZDA



22 ŞUBAT MERKÜR BALIK BURCU’NDA



İnsanları çok kolay etkileyebileceksiniz, tesirli enerjileriniz var. Ama bu sırada unutkan ve dağınık olabilirsiniz hatta biraz da uyuşuk. Yaratıcılığınız olağanüstü denilebilir ama tabii ki kullanabilirseniz ama aynı anda sezgileriniz zayıflayabilir. Gerçekdışı konular ilginizi çekecektir. Yönlendirilmeye gereksinim duyacaksınız.



ASTRO REÇETE: Şifa verme gücünüzü bu süreçte iyi kullanın.



24 ŞUBAT-3 NİSAN MARS BALIK BURCU’NDA



İhtiraslı bir dönem yani ihtiraslarınız güçlenecek. Daha pratiksiniz ama bunun için destek almanız gerekecektir. Eğer kuvvetli değilseniz enerjiniz azalacak veya karışacaktır. Dikkat çekecek kadar yaratıcısınız ve de soyut kavramları fiziksel gerçeklere dönüştürme yeteneğine sahipsiniz



ASTRO REÇETE: Harekete geçerken güvensizlik hissi duymamalısınız.



7-10 MART-GÜNEŞ/VENÜS



Sevmek ve sevilmek hissinizin yoğun olacağı günler. Çekiciliğiniz ve bunun farkında olmanız çabalarınızı güçlendirecektir.



ASTRO REÇETE: Hislerinizi her zamankinden daha iyi aktarabilmeniz size yarar getirecek ve kendinizi daha iyi anlatacaksınız.



7-10 MART-MERKÜR/URANÜS



9. ve 10. Astro evleri etkileyen bir konum. İnat getirir yanısıra da bağımsızlık isterken farkılılık da verir. Yetenekleriniz daha çok ortaya çıkacak ve ürün verecektir. Öncelikle kendi yaşamınızı yaşamanız gerekir. İstenmeyen misafirler gelebilir.



ASTRO REÇETE: Kendiniz çok beğenmeyin ve daha hızlı uyum sağlayın.



16-20 MART-MARS/VENÜS



Oldukça tehlikeli bir astro oluşum. Evet, şefkat verecektir ama yoğun hareketlilik de verir. Aşk etiketi altında karşıt cins ilişkileri çok artabilir, coşku ve arzular çok artar. Bu biraz da bağımsızlık arayışı ve tatminidir. Aşırı sevgi ihtiyacı duyarsınız. Sosyal yaşamınızdaki canlılık çok yoğun olacaktır. En önemlisi cinsel enerjiniz tutkuya dönüşebilir.



ASTRO REÇETE: Çok kişiyle her tür ilişki kurmaktan kaçınmalısınız.



28 MART VENÜS BALIK BURCU’NDA



Üsttekine büyük katkı sağlayacak olan etki de Venüs’den gelecek. Neredeyse tüm ilişkileri, duygularla yönlendireceksiniz, duygusal hissedişler çok güçlüdür. Bu duygusal durum sosyal olmanızı etkileyecektir. Süre geçtikçe romantizm çok ağırlaşacaktır. Bazen sevgi adına çok şey gözden çıkarılabilir. Asla mantık çerçevesine sığmayan karmaşık arzular ortaya çıkar. Merhametli olmanız, seçici olmanızı zorlaştırır. Yine arada bir para sizin için bir hiç olabilir ve bu durum büyük bir hata olabilir.



ASTRO REÇETE: ‹stismarcıları kendinize cezbediyorsunuz sonra çok üzüleceksiniz.



5 NİSAN NEPTÜN BALIK BURCU’NDA



Neptün’ün etkilediği alanlar soyutu anlama ve yaratıcı hayal gücünün bulunduğu alanlardır. Bunlar aynı zamanda hayallerin ve hayal kırıklıklarının olduğu alanlardır. Herşey her zaman göründüğü gibi değildir de denilebilir. Bilinçaltınız, rüyalarınız ve gerçek dışı planlarınız burada ortaya çıkarlar. Aynı zamanda ruhsal ve zihinsel yenilgileriniz, suçluluk duygularınız ve kendinize olan zulmünüz bu süreçte ortaya çıkacaktır daha doğrusu size gösterilecektir. Neptün ve Balık Burcu beraberliği sembolik astrolojide anestezi yani uyuşturma ile simgelenir yani Neptün sizi uyuşturacaktır, bir yandan sıkıntıları daha az hissedecek daha az acı çekeceksiniz ama bu arada gerçekleri göremeyeceğiniz için de yanılgılarınız artacaktır.



5-7 NİSAN-VENÜS/PLUTO



Yine çok kuvvetli aşk hisleri yanısıra alışılmamış bir çekicilik yaşayacaksınız hatta dayanılmaz olacaksınız ama bu neyse ki üç gün sürecek. Ayrıca sanatçılar için çok iyi bir dönem.



4 HAZİRAN-6 AĞUSTOS NEPTÜN RETRO



15 HAZİRAN-MERKÜR/NEPTÜN



Sanat, yaratıcılık ve hayalgücü için çok olumlu bir sürecin içindesiniz. Eğer yaratıcılık gerektiren bir işiniz varsa bu etkiden muhakkak yararlanmalısınız.

ASTRO REÇETE: Karmaşık ve karışık ortamlardan uzak durun.



15 HAZİRAN-GÜNEŞ/NEPTÜN



Genel olarak dış uyarılara çok açıksınız bu sizi çok yorabilir olabildiğince dış etkilerden kaçının hatta bazen duyarsızlaşın. Öte yandan etkileme yeteneğiniz ağırlık kazanıyor ayrıca hayalleriniz ve fantazileriniz yoğun ama abartmayın. Bu etki içinde mistik temayüller gözlenebilir ya da manevi yöndeki düşüncelerinizi başka insanlara aktarma eğilimindesiniz.



ASTRO REÇETE: Maddi yönden daha az şanslısınız, idareli olun.



15 TEMMUZ-NEPTÜN/MC



Bu da bir güzellik konumu, çekiciliği arttırabilir ve bu arada alışılmadık amaçlar peşinde koşabilirsiniz, rol yapmaya eğilimlisiniz, kendinizi veya çevrenizi değiştirme arzunuz yoğunlaşabilir ama planlarınızın gerçekleşmeleri kolay değildir. Ebeveynlerle ilgili sorunlar olabilir, onlar gergin olabilirler veya bazı sırlar nedeniyle rahatsızdırlar.



ASTRO REÇETE: Gerçekleştiremiyeceğiniz planlar kurmamalısınız.