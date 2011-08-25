BALIK BURCU

Yani AÄŸustosâ€™dan sonra burcunuzdan ayrÄ±lacak. YÄ±lÄ±n olaylarÄ± daha Ã§ok iliÅŸkilerde, yolculuklarda, amaÃ§larda ve daha Ã§ok aile bireylerine yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. GerÃ§ekte BalÄ±k Burcu 2011â€™in en Ã§ekici, en seksi ve biraz da hoppa burcu olabilir, bizden sÃ¶ylemesi. Åžimdi BalÄ±k Burcu iÃ§in Ã¶nemli dÃ¶nemleri ve uyarÄ±larÄ± gÃ¶relim...

1 OCAK/12 MART ARASINDA URANÃœS BALIK BURCUâ€™NDA



Bu etki zaten epeydir sÃ¼rmekte, tÃ¼m olaylarÄ± yavaÅŸlatan ve gerÃ§ekleri gizleyen bir etki, herÅŸey sanki sisle kaplÄ±. BÃ¶yle bir konumda idealler, inanÃ§lar ve felsefi dÃ¼ÅŸÃ¼nceler daha mantÄ±klÄ±dÄ±r ve daha gerÃ§ekÃ§i gÃ¶rÃ¼nÃ¼rler. Bu arada Ã§ok fazla duygusal olabilirsiniz yanÄ±sÄ±ra da hayÄ±rseverlik ve merhamet duygularÄ±nÄ±z hep geliÅŸme halinde olacaktÄ±r.



20 ÅžUBAT GÃœNEÅž BURCUNUZDA



22 ÅžUBAT MERKÃœR BALIK BURCUâ€™NDA



Ä°nsanlarÄ± Ã§ok kolay etkileyebileceksiniz, tesirli enerjileriniz var. Ama bu sÄ±rada unutkan ve daÄŸÄ±nÄ±k olabilirsiniz hatta biraz da uyuÅŸuk. YaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaÄŸanÃ¼stÃ¼ denilebilir ama tabii ki kullanabilirseniz ama aynÄ± anda sezgileriniz zayÄ±flayabilir. GerÃ§ekdÄ±ÅŸÄ± konular ilginizi Ã§ekecektir. YÃ¶nlendirilmeyeÂ gereksinim duyacaksÄ±nÄ±z.



ASTRO REÃ‡ETE: Åžifa verme gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ bu sÃ¼reÃ§te iyi kullanÄ±n.



24 ÅžUBAT-3 NÄ°SAN MARS BALIK BURCUâ€™NDA



Ä°htiraslÄ± bir dÃ¶nem yani ihtiraslarÄ±nÄ±z gÃ¼Ã§lenecek. Daha pratiksiniz ama bunun iÃ§in destek almanÄ±z gerekecektir. EÄŸer kuvvetli deÄŸilseniz enerjiniz azalacak veya karÄ±ÅŸacaktÄ±r. Dikkat Ã§ekecek kadar yaratÄ±cÄ±sÄ±nÄ±z ve de soyut kavramlarÄ± fiziksel gerÃ§eklere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme yeteneÄŸine sahipsiniz



ASTRO REÃ‡ETE: Harekete geÃ§erken gÃ¼vensizlik hissi duymamalÄ±sÄ±nÄ±z.



7-10 MART-GÃœNEÅž/VENÃœS



Sevmek ve sevilmek hissinizin yoÄŸun olacaÄŸÄ± gÃ¼nler. Ã‡ekiciliÄŸiniz ve bunun farkÄ±nda olmanÄ±z Ã§abalarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¼Ã§lendirecektir.



ASTRO REÃ‡ETE: Hislerinizi her zamankinden daha iyi aktarabilmeniz size yarar getirecek ve kendinizi daha iyi anlatacaksÄ±nÄ±z.



7-10 MART-MERKÃœR/URANÃœS



9. ve 10. Astro evleri etkileyen bir konum. Ä°nat getirir yanÄ±sÄ±ra da baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k isterken farkÄ±lÄ±lÄ±k da verir. Yetenekleriniz daha Ã§ok ortaya Ã§Ä±kacak ve Ã¼rÃ¼n verecektir. Ã–ncelikle kendi yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± yaÅŸamanÄ±z gerekir. Ä°stenmeyenÂ misafirler gelebilir.



ASTRO REÃ‡ETE: Kendiniz Ã§ok beÄŸenmeyin ve daha hÄ±zlÄ± uyum saÄŸlayÄ±n.



16-20 MART-MARS/VENÃœS



OldukÃ§a tehlikeli bir astro oluÅŸum. Evet, ÅŸefkat verecektir ama yoÄŸun hareketlilik de verir. AÅŸk etiketi altÄ±nda karÅŸÄ±t cins iliÅŸkileri Ã§ok artabilir, coÅŸku ve arzular Ã§ok artar. Bu biraz da baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k arayÄ±ÅŸÄ± ve tatminidir. AÅŸÄ±rÄ± sevgi ihtiyacÄ± duyarsÄ±nÄ±z. Sosyal yaÅŸamÄ±nÄ±zdaki canlÄ±lÄ±k Ã§ok yoÄŸun olacaktÄ±r. EnÂ Ã¶nemlisi cinsel enerjiniz tutkuya dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir.



ASTRO REÃ‡ETE: Ã‡ok kiÅŸiyle her tÃ¼r iliÅŸki kurmaktan kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z.



28 MART VENÃœS BALIK BURCUâ€™NDA



Ãœsttekine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacak olan etki de VenÃ¼sâ€™den gelecek. Neredeyse tÃ¼m iliÅŸkileri, duygularla yÃ¶nlendireceksiniz, duygusal hissediÅŸler Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Bu duygusal durum sosyal olmanÄ±zÄ± etkileyecektir. SÃ¼re geÃ§tikÃ§e romantizm Ã§ok aÄŸÄ±rlaÅŸacaktÄ±r. Bazen sevgi adÄ±na Ã§ok ÅŸey gÃ¶zden Ã§Ä±karÄ±labilir. Asla mantÄ±k Ã§erÃ§evesine sÄ±ÄŸmayan karmaÅŸÄ±k arzular ortaya Ã§Ä±kar. Merhametli olmanÄ±z, seÃ§ici olmanÄ±zÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±r. Yine arada bir para sizin iÃ§in bir hiÃ§ olabilir ve bu durum bÃ¼yÃ¼k bir hata olabilir.



ASTRO REÃ‡ETE: â€¹stismarcÄ±larÄ± kendinize cezbediyorsunuz sonra Ã§ok Ã¼zÃ¼leceksiniz.



5 NÄ°SAN NEPTÃœN BALIK BURCUâ€™NDA



NeptÃ¼nâ€™Ã¼n etkilediÄŸi alanlar soyutu anlama ve yaratÄ±cÄ± hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼n bulunduÄŸu alanlardÄ±r. Bunlar aynÄ± zamanda hayallerin ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±nÄ±n olduÄŸu alanlardÄ±r. HerÅŸey her zaman gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi deÄŸildir de denilebilir. BilinÃ§altÄ±nÄ±z, rÃ¼yalarÄ±nÄ±z ve gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± planlarÄ±nÄ±z burada ortaya Ã§Ä±karlar. AynÄ± zamanda ruhsal ve zihinsel yenilgileriniz, suÃ§luluk duygularÄ±nÄ±z ve kendinizeÂ Â olan zulmÃ¼nÃ¼z bu sÃ¼reÃ§te ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r daha doÄŸrusu size gÃ¶sterilecektir. NeptÃ¼n ve BalÄ±k Burcu beraberliÄŸi sembolik astrolojide anestezi yani uyuÅŸturma ile simgelenir yani NeptÃ¼n sizi uyuÅŸturacaktÄ±r, bir yandan sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± daha az hissedecek daha az acÄ± Ã§ekeceksiniz ama bu arada gerÃ§ekleri gÃ¶remeyeceÄŸiniz iÃ§in de yanÄ±lgÄ±larÄ±nÄ±z artacaktÄ±r.



5-7 NÄ°SAN-VENÃœS/PLUTOÂ Â Â Â



Yine Ã§ok kuvvetli aÅŸk hisleri yanÄ±sÄ±ra alÄ±ÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸ bir Ã§ekicilik yaÅŸayacaksÄ±nÄ±z hatta dayanÄ±lmaz olacaksÄ±nÄ±z ama bu neyse ki Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼recek. AyrÄ±ca sanatÃ§Ä±lar iÃ§in Ã§ok iyi bir dÃ¶nem.



4 HAZÄ°RAN-6 AÄžUSTOS NEPTÃœN RETRO



15 HAZÄ°RAN-MERKÃœR/NEPTÃœN



Sanat, yaratÄ±cÄ±lÄ±k ve hayalgÃ¼cÃ¼ iÃ§in Ã§ok olumlu bir sÃ¼recin iÃ§indesiniz. EÄŸer yaratÄ±cÄ±lÄ±k gerektiren bir iÅŸiniz varsa bu etkiden muhakkak yararlanmalÄ±sÄ±nÄ±z.

ASTRO REÃ‡ETE: KarmaÅŸÄ±k ve karÄ±ÅŸÄ±k ortamlardan uzak durun.



15 HAZÄ°RAN-GÃœNEÅž/NEPTÃœN



Genel olarak dÄ±ÅŸ uyarÄ±lara Ã§ok aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z bu sizi Ã§ok yorabilir olabildiÄŸince dÄ±ÅŸ etkilerden kaÃ§Ä±nÄ±n hatta bazen duyarsÄ±zlaÅŸÄ±n. Ã–te yandan etkileme yeteneÄŸiniz aÄŸÄ±rlÄ±k kazanÄ±yor ayrÄ±ca hayalleriniz ve fantazileriniz yoÄŸun ama abartmayÄ±n. Bu etki iÃ§inde mistik temayÃ¼ller gÃ¶zlenebilir ya da manevi yÃ¶ndeki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi baÅŸka insanlara aktarma eÄŸilimindesiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Maddi yÃ¶nden daha az ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z, idareli olun.



15 TEMMUZ-NEPTÃœN/MC



Bu da bir gÃ¼zellik konumu, Ã§ekiciliÄŸi arttÄ±rabilir ve bu arada alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k amaÃ§lar peÅŸinde koÅŸabilirsiniz, rol yapmaya eÄŸilimlisiniz, kendinizi veya Ã§evrenizi deÄŸiÅŸtirme arzunuz yoÄŸunlaÅŸabilir ama planlarÄ±nÄ±zÄ±n gerÃ§ekleÅŸmeleri kolay deÄŸildir. Ebeveynlerle ilgili sorunlar olabilir, onlar gergin olabilirler veya bazÄ± sÄ±rlar nedeniyle rahatsÄ±zdÄ±rlar.



ASTRO REÃ‡ETE: GerÃ§ekleÅŸtiremiyeceÄŸiniz planlar kurmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

