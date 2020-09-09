Zübeyde Feldmann isyan etti: Arsızca çamur atıyorlar

Frankfurt’ta işçi sosyal yardım kuruluşu AWO’nun (Arbeiterwohlfahrt) açtığı, iki dilli çocuk yuvası ‘Dostluk- Freundschaft’u yönetirken yüksek ücret aldığı iddiasıyla karşıt siyasilerin hedefi haline gelen Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanı Peter Feldmann’ın eşi Zübeyde Feldmann, hakkında yapılan ahlaksız yorumlara isyan etti. Son olarak Harheim’dan bir CDU’lu sosyal medya hesabından AWO haberlerinin altına, “AWo parasıyla Sugar daddy” (Cinsel, nezaket karşılığında genç kadınlara aşırı hediyeler veren, onlara para ödeyen zengin yaşlı adam) yorumunu yaptı. Şimdiye kadar suçlamalar hakkında konuşmaktan kaçınan Zübeyde Feldmann, Hürriyet’e açıklama yaptı. Kimi Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) üyelerinin hakaretlerinin isyan ettiren türden ve arsızca olduğunu belirten Feldmann, “Eşimin bana AWO’daki işimi ayarlaması ya da prim talep etmesi suçlamaları absürd. Sadece siyasi hedeflerini elde etmek için kendilerini Hıristiyan ve Demokrat aile müessesi koruyucuları olarak lanse edenler başka bir aileye çamur atıyor” dedi. CDU’LULARA SESLENDİ

CDU üyelerine, “Böyle bir kampanyanın partinizin değer ve ilkelerine aykırı olduğunu düşünmüyor musunuz?” diye soran Zübeyde Feldmann, şunları söyledi: “Türkiye’den Almanya’ya 6 yaşımda, yabancı bir kültürün içine dedemlerin yanına geldik. Tek kelime Almanca bilmememe rağmen okula başladım, meslek eğitimimin ardından üniversiteyi bitirdim. Hayatımda her zaman kendi başıma mücadele verdim. Bu benim yaşam prensibim ve her zaman ona sadık kalacağım. Herkesin anlaması için son kez: AWO’daki işime eşim aracılığıyla değil kendi performansımla geldim. Bir hukuk devletinde asılsız suçlamaları kabul etmek zorunda değiliz. Bu nedenle tüm suçlamaları hukuki açıdan inceliyoruz. Hâlâ insanların içindeki iyiliğe ve aydınlığa inanıyorum.”

‘AYRICALIK TANINMAMIŞTIR’

İddiaların politik linç kampanyasına dönüşmesi üzerine AWO yaptığı açıklamada, Zübeyde Feldmann’ın kreş yöneticilerine yönelik maaş çizelgesinin en düşük ücret grubunu, yani SuE 13’ü aldığını kaydederek “Yönetimi devralan personelimiz ise işe daha yüksek maaşla başlamıştır. Ücret öncelikle kurumdaki çocuk sayısına göre yapılır, daha sonra deneyim düzeyleri eklenir. Bizim ödemelerimiz SuE 13 ve SuE 18 (TVöD) arasında yapılmıştır. Kreş yönetimine, görevlerini yerine getirebilmek için bir ‘Ford Focus’ marka otomobil sağlanmıştır. Söz konusu çalışanın halefi de bu şirket otomobilini kullanmaya devam etmiştir. Bu, AWO Frankfurt’un otomobil kullanım standartına denk gelmektedir. Söz konusu yönetici pozisyonu alımı için iş ilanı yapılmış, sonrasında da pedagojik eğitimi, Türkoloji diploması ve tecrübesi olan bir aday seçilmiştir. Bizde her bir istihdamın tüm konuları, hukuka ve toplu iş sözleşmelerine uygun olarak, nesnel şekilde yapılır. Hiçbir avantaj veya ayrıcalık tanınmamıştır” ifadelerine yer vermişti. KARSLIOĞLU AÇMIŞTI

Frankfurt’un Ostend semtinde AWO bünyesinde hizmet veren ‘Dostluk-Freundschaft’ anaokulunun açılışına Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu ve Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann’ın yanı sıra Berlin Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Cemal Yıldız, Frankfurt Başkonsolosu Ufuk Ekici, Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, Hessen Türk Toplumu Başkanı Atila Karabörklü da katılmıştı. Karslıoğlu açılışta, Avrupalı Türklerin düzgün Türkçe konuşabilmelerinin önemine değinmiş ve iki dilli yetişen çocukların üniversitede daha başarılı olduklarına dikkati çekmişti. Projeye Türk sivil toplum kuruluşları da destek vermişti. ‘Dostluk’, eğitime 60 minikle başlamış, Zübeyde Feldmann, hamilelik iznine kadar müdür olarak görev yapmıştı.