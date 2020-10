‘Zorunlu olmadıkça evinizden çıkmayın’

“KORONAVİRÜS salgınının çok ciddi bir dönemindeyiz. Her geçen gün vaka sayıları yükseliyor, salgın hızla yayılıyor. Altı ay önceki dönemden daha hızlı şeklide sayılar artıyor. Önümüzde çok zor aylar var. Kışın ve Noel Bayramı’nın nasıl olacağını önümüzdeki günler ve haftalardaki tutumumuz belirleyecek. Neler yapılması konusunda benim inancımın ne olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Virüsün kontrolsüz bir şekilde yayılmaması için biz her şeyi yapmak zorundayız. Bunun için her bir gün çok önemli. Virüs taşıyan kişilerle temasta olan her bir birey bildirilmeli. Böylece bulaşma zincirini kırılabiliriz. Sağlık çalışanları bu konuda işlerini çok iyi bir şekilde yapıyor. Eğer sayılar çok yükselirse, onların da yapacağı bir şeyleri olmaz. Sayıların tekrar aşağı seviyelere düşmesi için bizlerin ne yapması gerekiyor? Çok şey. Her şeyden önce çok basit bir şekilde herkes sorumluluk taşıyarak sosyal mesafeyi korumalı, maske takmalı ve hijyene dikkat etmeli. Ama bu da yetmez. Daha fazlasını yapmamız lazım.”

‘İŞİMİZİ KAYMETMEMEK İÇİN’

“Bilim insanları bize çok açık şekilde diyor ki; ‘Virüsün yayılması, insanlarla yapılan direkt temas, buluşma ve kontak sayısına bağlı’. Eğer her birimiz ailemizin fertleri dışındakilerle daha az temasta bulunursak, salgının bulaşmasını durdurur ve durumu tersine çevirebiliriz. Bugün size tam olarak uyarım şu; ister evinizde ister dışarıda mümkün olan az sayıda insanla buluşun. Sizden ricam, eğer gerçekten çok ciddi şekilde zorunlu ve gerekli değilse, seyahat etmeyin. Lütfen, eğer mümkünse evde kalın. Konutunuzdan çıkmayın. Ben bu durumun sadece zor olarak görünmediğinin, tek tek herkes için çok ağır bir durum olduğunun da farkındayım. Ama biz her şeyi zamanında yapmalıyız. Unutmayın, her şeyi kendimiz için yapıyoruz. Sağlığımız için, başkalarının hasta olmasını önlemek için yapıyoruz. Sağlık sisteminin çökmemesi, okul ve yuvaların açık kalması bu şekilde mümkün olur. Ekonomimizin bozulmaması ve iş yerlemizi korumak için bunu yapmalıyız. Son altı ayda çok şeyi yaptık. Birlik ve beraberliğimizi koruduk, akıllıca davrandık. Bunlar salgına karşı en etkili araçlardır. Şimdi bunların hepsi daha çok gerekli.”