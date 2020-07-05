Zorunlu askerlik geri mi geliyor?

ALMANYA yaklaşık 10 yıl önce aldığı kararla ordudaki asker sayısını düşürmüş ve zorunlu askerliği kaldırmıştı. Ancak kısa süre önce Federal Meclis Ordu Sorumlusu görevine atanan SPD’li milletvekili Eva Högl, ordu içindeki ırkçı yapılanmaların olduğuna dikkati çekerek, “Zorunlu askerliğin kaldırılması büyük bir hataydı. Bunu yeniden konuşmamız gerekir. Eğer toplumun bir bölümü orduda sorumluluk üstlenirse, bu federal ordu için çok iyi olur. Böylece aşırı sağcıların ordu içinde yayılmalarının önüne de geçilir. Bu konuyu önümüzdeki yıl detaylı şekilde tartışmak isterim” dedi. Bu açıklama üzerine “Zorunlu askerlik uygulaması geri mi geliyor?” sorusu akıllara geldi. Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ise Högl’ün bu önerisine ise sıcak bakmıyor. ‘ALMANYA İÇİN BİR YILIN’

Zorunlu askerlik yerine gençlerin orduya katılımını artırmak isteyen Kramp Karrenbauer, ‘Almanya İçin Bir Yılın’ adı altında askerlik yapmaya teşvik çalışması başlatacak. Bu çalışma da 2021 yılında yürürlüğe girecek. Gençlerin yaşadığı bölgede askerlik yapmasına olanak sağlayacak uygulama çerçevesinde orduya katılanlar, altı ay boyunca temel askeri eğitim alınacak, altı ay da yine yaşadıkları bölgeye yakın bir kışlada görevlendirilecek.

Almanya 2011 yılında aldığı kararla zorunlu askerliği kaldırmış, onun yerine gönüllü askerlik uygulamasına geçmişti. Yürürlükteki uygulamaya göre dileyenler 7 ila 23 ay arasında askerlik yapabiliyor.