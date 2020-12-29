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Haber Giriş: 29.12.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Zoe Cristofoli son paylaşımı olay oldu! Telefon...

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Zoe Cristofoli son paylaşımı olay oldu! Telefon...
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Milan'ın yıldız oyuncusu Theo Hernandez'in sevgilisi Zoe Cristofoli'nin son paylaşımı çok konuşuldu.

İtalyan güzel model Cristofoli ile Theo Hernandez'in aşkı tam gaz devam ediyor.

Zoe Cristofoli son paylaşımı olay oldu Telefon...
Ünlü çift uzun süredir beraberliklerini sürdürüyor ve sosyal medyadan fazlaca paylaşım yapıyor.
Zoe Cristofoli son paylaşımı olay oldu Telefon...
Güzel modelin son paylaşımındaki bir detay Milan taraftarlarının dikkatinden kaçmadı.
Zoe Cristofoli son paylaşımı olay oldu Telefon...
Cristofoli'nin telefon kılıfına Theo Hernandez'le birlikte fotoğrafını bastırdığı görüldü.
Zoe Cristofoli son paylaşımı olay oldu Telefon...
Paylaşım çok konuşulurken bu kılıfı garip bulan taraftarlar eleştiri yağdırdı.
Zoe Cristofoli son paylaşımı olay oldu Telefon...
Instagram'da 800 bin takipçisi bulunan güzel model sık sık paylaşım yapıyor.
Zoe Cristofoli son paylaşımı olay oldu Telefon...
Genelde moda paylaşımları yapan modelin paylaşımları rekor kırıyor.
Zoe Cristofoli son paylaşımı olay oldu Telefon...
Model özellikle dövmeleriyle dikkat çekiyor.

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