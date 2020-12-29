Zoe Cristofoli son paylaşımı olay oldu! Telefon...

İtalyan güzel model Cristofoli ile Theo Hernandez'in aşkı tam gaz devam ediyor. Ünlü çift uzun süredir beraberliklerini sürdürüyor ve sosyal medyadan fazlaca paylaşım yapıyor. Güzel modelin son paylaşımındaki bir detay Milan taraftarlarının dikkatinden kaçmadı. Cristofoli'nin telefon kılıfına Theo Hernandez'le birlikte fotoğrafını bastırdığı görüldü. Paylaşım çok konuşulurken bu kılıfı garip bulan taraftarlar eleştiri yağdırdı. Instagram'da 800 bin takipçisi bulunan güzel model sık sık paylaşım yapıyor. Genelde moda paylaşımları yapan modelin paylaşımları rekor kırıyor. Model özellikle dövmeleriyle dikkat çekiyor.