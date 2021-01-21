Zirveden tek tip aşı karnesi mi çıkacak!

KORONA salgını geçen yıl seyahatleri ve yaz tatilini zehir etti. 2020 yaz tatili korona gölgesinde geçti. Koronavirüse karşı aşı normal hayata dönme umutlarını artırdı. Ama bu yaz rahat seyahat edebilecek miyiz? Uzak ülkelere tatilde aşı karnesi mi sorulacak ve yaz tatiline yetişecek mi? Avrupa ülkeleri seyahat ve başka imtiyazlar için ortak tek tip bir aşı karnesini inceliyor. 27 AB ülkesi hükümet ve devlet başkanları bugün video konferanslı zirvede ortak bir aşı karnesini görüşecek. Almanya aşı olanlara imtiyazı aşı mecburiyeti olarak görüyor ve karşı çıkıyor.

YENİ MUTASYON KONUŞULACAK

Saat 18.00’de başlayacak olan zirvenin diğer ana gündeminin başında aşı kampanyasının hızlandırılması ve virüsün çok daha bulaşıcı yeni mutasyonlarını frenlemek için ortak önlemler. AB liderleri yeni mutasyonlara karşı ortak önlemler üzerinde uzlaşamazsa, geçen kış olduğu gibi sınırların kapanması yeniden gündemde. Başbakan Angela Merkel, eğer ülkeler ayrı baş çekerse, sınırların kapanmasının gündeme gelebileceği uyarısında bulunmuştu.