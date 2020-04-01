Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs dünyayı içine kapattı. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları ise koronavirüse karşı evde kendilerini karantina altına aldı. Gurbetçiler geçirdikleri karantina anlarını işte bu sözlerle anlattı.

KALDIK EVİN İÇİNDE

74 yaşındaki Trabzonlu Niyazi Kurt, “Kaldık evin içerisinde. Bütün randevular iptal ediliyor, ileri bir tarihe atılıyor. Cumaya gidemiyoruz mübarek günlerimiz geçti. En büyük nimet camiye gitmek, namaz kılmak, arkadaşlarla oturup konuşmak maalesef onlardan mahrumuz” dedi. EVDE MAHKUM KALDIK

Muhammet Ali Kul (16) ise virüsten dolayı okulların da kapandığını ve bu yüzden dışarı çıkmadığını belirterek “Evlerde mahkum kaldık. Spor da yapıyordum ya da arkadaşlarla buluşmamız, sohbetler bunlar hep iptal oluyor. Artık hiçbir şey yapamıyoruz” dedi. DOSTLUKLARDAN MAHRUM OLDUK

Bahattin Arısoy isimli bir vatandaş ise sosyal aktivitelerden dostluklardan mahrum olduklarını ifade ederek, “Cezaevine düşse insan bu kadar sıkılmazdı. Bir an önce bütün devletler, ülkeler birleşerek buna bir çözüm bulsun istiyoruz. Arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu, çocuklarımızı, yeğenlerimizi özledik” dedi. İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIK

“Bizi vatanımıza, torunlarımıza hasret bıraktılar. Telekonferans sistemiyle, telefonla görüşebiliyoruz özlediğimiz zaman” diyen 59 yaşındaki İrfan Soysal camiye de hasret kaldıklarını belirterek, “Bu işin nereye gideceği de belli değil. Ramazan ayı da geliyor özlüyoruz. Benim en çok düşündüğüm, Türkiye’de bir yakınımıza herhangi bir şey olursa oraya nasıl gideceğimiz. Bütün karayolu, havayolu bütün sınırlar kapandı. Her şeyin Allah’tan geldiğine inanıyoruz. Türkiye’dekiler vatanın kıymetini bilsin bizim vatanımız gibisi yok” dedi. Vahide Soysal ise çocuklarını ve torunlarını göremediğini ifade ederek, “İnşallah çabuk geçer de kurtuluruz. Mecbur bazen yürüyüşe çıkıyorum arada kaçamak yapıyorum. Bu koronavirüs karantinası bize güzel alışkanlıklar da kazandırdı, evde zeytin çekirdeğinden tesbih yaptım” dedi.

EŞİM KOMŞUYA BİLE GİTMEYE İZİN VERMİYOR

Selahattin Göl (75) ise çok stresli olduklarını ve karantinanın kendilerini sıktığını belirterek, “Bu nereye kadar gidecek, bizler de sıkıldık” dedi. Çocukları ve torunlarını da özlediğini dile getiren Göl, eşinin virüs korkusuyla kendisine, komşuya bile gitmek için izin vermediğini söyledi.

KENDİMİZİ VE ÇEVREMİZDEKİLERİ KORUMAK İÇİN

Kütahyalı Selahattin Akduman ise “Gerçekten sıkıntılı bir dönemden geçmekteyiz. Kendimizi ve çevremizdekileri koruma amaçlı izole şekilde evde kaldığımızdan dolayı bu zor geçiyor. Ford firmasında çalışıyorum. Şu an biz çalışmıyoruz” dedi. STOK YAPMADIK

Evde gıda stoklaması yapmadıklarını belirten Akduman, “Türklerin evine baksak hemen hemen 2-3 ay kendini rahat bir şekilde geçindirebilecek erzaklarımız var. Stoklama yapanları duyduğumuzda da normal bir şekilde alışverişe çıktık” diye konuştu. Filiz Akduman da ‘Evde kal’ sloganının tek getirdiği sıkıntının, çocukları ve torunlarıyla bir arada kalmaya engel getirdiğini söyledi. Akduman, evde olmanın da çok faydaları olduğunu ve bu karantina sürecinde kitap okumaya biraz daha yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.