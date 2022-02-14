Zeynep’le ailesindeki 4 kuşak kadını anlattı!

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ZEYNEP Dikmen’in eşi İlker Dikmen’in söyleşi tarzında kaleme aldığı kitabın tanıtımı 20 Şubat’ta Cambridge’de 5 Mart’ta da İngiltere Alevi Kültür Merkezi-Cemevi’nde (İAKM-Cemevi) yapılacak. Zeynep Dikmen’in başarılı bir eczacılık geçmişi olsa da inşaat, işletmecilik, iç dekorasyon ve restorancılık yaptığı bazı işlerden. 1999’da ‘Yaşlılarda İlaç İsrafının Azaltılması’ çalışmasıyla İngiltere’nin önemli sağlık ödülü ‘Impact’i almayı başardı. Türk Eğitim Birliği’ndeki çalışmalarıyla da toplumun sevgilisini kazanan Dikmen yardım severliğiyle de tanınıyor.

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‘Zeynep’i kaleme alan ve yayına hazırlayan İlker Dikmen şunları söyledi: “Hepinizin bildiği gibi ‘Söz uçar, yazı kalır’ diye bir deyim vardır. Kitabın önsözünde denildiği gibi ‘Ömür... Hem çok kısa, hem de çok uzun. Sustukca kısalır, anlattıkca uzar...’ Bu kitapta dört kuşak boyunca süren dört kadının mücadele, azim ve başarı dolu yaşamlarıyla süslenmiş acı ve tatlı anıları bulacaksınız. Ben de payıma düşenlere ayna tutmaya çalıştım o kadar. Burada ne övünme ne de yerinme var. Yıllar sonra da olsa o dönemin kavgalarını, mücadelelerini yer, zaman ve mekânlarını gözardı etmeden o günkü koşullardan soyutlamadan bugünkü bakış açısıyla anlatmaya çalıştım.”Dikmen şöyle devam etti: “Kitabın sunusunda denildiği gibi ‘Hayatı güzel kılma kavgası’ vesselam. Doğrudur, ‘Bizim yaşadığımızı sandığımız olayların kahramanları çoktur. Neyi anlatıyorsak her birinde hepimizden bir parça var. Bu elbette çok doğal, kavga ortak olduğu gibi acılar da sevinçler de ortaktır.’ Her ne kadar öznesi ben olsam da, aslında özne sizlersiniz yani hepimiziz. Yine kitaptaki bir sunuda ‘Bu kitap kalemle yazılmadı. Bir ömürlük mücadeleyle yazıldı’ deniliyor. Takdiri sizlere bırakıyorum. İyi okumalar...”

İMZA GÜNLERİ

CAMBRIDGE: 20 Şubat Pazar, 14.00-16.00, Cambridge Storey’s Field Centre, Addington Avenue, Cambridge CB3 1AA

İAKM-CEMEVİ: 5 Mart Cumartesi, 16.00-19.00, 19 Clarendon Road, London, N8 0DD