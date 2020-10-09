Zelimhan cinayetinin tanıkları anlattı: Bisikletiyle ateş edip kaçtı

KÜÇÜK Tiergarten Parkı’nın içinde cinayet işlendiği sırada aynı parkın içindeki restoranda öğle yemeği yiyen eyalet sayıştay görevlisi memur, ilk tanık olarak çağrıldı. 57 yaşındaki tanık Andreas H. şunları anlattı: “Cinayet sırasında arkadaşlarla lokantada yemek için oturuyorduk. Girişin hemen sağındaki masada yemeği bekliyorduk. Saat 12.00 gibi yemek getiren garson silah sesi gelince ‘Aha yine bir tane’ dedi. Ardından peş peşe iki silah sesi daha duyduk. Garson ‘Evet orada biri silah sıkıyor’ dedi. Hemen restoranın içine kaçtık. Restoranın büyük camlarından dışarısı çok iyi görünüyordu. Bisikletle kaçan ateş edendi. Silahını poşete koydu. Bisiklete bindi ve uzaklaştı. Birden onu takip etmeye karar verdim. Kurban kanlar içinde ölü olarak yatıyordu. Ateş edene yetişemedim. Ekip otosu peşinden gitti. Olay yerine döndüm ve polis gelene kadar meraklıları cesetten ve cinayet yerinden uzak tutmaya çalıştım.” Tanık hem silahı, hem zanlıyı hem de bisikleti polis sorgusunda olduğu gibi mahkemede de detaylı anlattı. YARIM METREDEN VURDU

Belediye çalışanı 38 yaşındaki memur Torsten F. de tanık olarak dinlendi. Tanık “Arkadaşlarla parktaki restoranda sözleştik. Saat daha 12.00 olmamıştı. içeceğimiz masaya gelmişti. Silah sesi duyduk. Bisikletli iki kişi vardı. Biri yerde yatıyordu. Bisikletin tekerleği patladı sanmıştım. Ayaktaki bisikletin yanında yerdekinin yanına yaklaştı ve direk kafasına doğru sıktı. Ardından sakin bir şekilde uzaklaştı. Çocuklu bir kadının bağırdığını duydum. Bizim 50 metre önümüzdeydi. Hemen restoranın içine kaçtık. Çocuğuyla bağıran kadını da restoranın içine aldım. Yerde yatan kişiye diğerinin önce yardım edeceğini sandım. Ayaktaki yerde yatandan en fazla yarım metre uzaklıktaydı” dedi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

İki tanığın ifadesinden sonra duruşma tamamlandı. Davanın üçüncü duruşması 27 Ekim’de görülecek. Sıkı güvenlik önlemleri altında görülen davada karanın 27 Ocak’ta çıkması bekleniliyor. Katil zanlısı olarak yargılanan Vadim K.’nın gerçek kimliği mahkemece hâlâ tespit edilemedi. Vadim K. adına hazırlanmış pasaport üzerinden çıkan sanık, geçen yıl ağustos ayında cinayet işlemekle suçlanıyor.