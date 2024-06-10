Yurttaş Parası’nda reform şart

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YAPILAN nakit ödemelerin yanı sıra ev kiraları da devlet tarafından üstlenildiği için ‘Yurttaş Parası’ alanların önemli bir bölümün kendilerine teklif edilen asgari ücretli işleri kabul etmedikleri yönündeki bulguların arttığını belirten Lindner, bu alanda reformun kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Alman ekonomisinde yaşanan durgunluğun giderilmesi ve yeni yatırımların artırılması için işletmelerin vergi yükünün azaltılacağı müjdesini veren Lindner, eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerin desteklenmesi için 1991 yılından beri uygulanan ‘Dayanışma Vergisi’nin sonlandırılacağını söyledi.

Almanya’nın 2014’te yatırım ülkeleri arasında 6’ncı sırada yer aldığını hatırlatan Bakan Lindner, şimdilerde 22’nci sıraya düştüğünü ve tekrar canlılık yaratılması için yeni olanaklar sunacaklarını söyledi. Özellikle son yıllarda 63 yaşında erken emeklilik ve haftada 5 gün yerine 4 gün çalışılmasıyla ilgili tartışmaların yatırımcıları ürküttüğüne dikkati çeken Lindner, ayrıca yeni yatırımlar için bürokratik işlemlerin azaltılacağı sözünü verdi.