×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Yurttaş Parası’nda reform şart

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Yurttaş Parası#AVRUPADAN HABERLER
Yurttaş Parası’nda reform şart
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 11:24

Kuzey Ren Vestfalya İş İnsanları Birliği’nin Düsseldorf’ta dün düzenlenen etkinliğine katılan Federal Maliye Bakanı Christian Lindner, 1 Ocak 2023 tarihinde uygulamaya konulan ‘Yurttaş Parası’nda köklü reform planladıklarını söyledi.

Haberin Devamı

YAPILAN nakit ödemelerin yanı sıra ev kiraları da devlet tarafından üstlenildiği için ‘Yurttaş Parası’ alanların önemli bir bölümün kendilerine teklif edilen asgari ücretli işleri kabul etmedikleri yönündeki bulguların arttığını belirten Lindner, bu alanda reformun kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Alman ekonomisinde yaşanan durgunluğun giderilmesi ve yeni yatırımların artırılması için işletmelerin vergi yükünün azaltılacağı müjdesini veren Lindner, eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerin desteklenmesi için 1991 yılından beri uygulanan ‘Dayanışma Vergisi’nin sonlandırılacağını söyledi.
Almanya’nın 2014’te yatırım ülkeleri arasında 6’ncı sırada yer aldığını hatırlatan Bakan Lindner, şimdilerde 22’nci sıraya düştüğünü ve tekrar canlılık yaratılması için yeni olanaklar sunacaklarını söyledi. Özellikle son yıllarda 63 yaşında erken emeklilik ve haftada 5 gün yerine 4 gün çalışılmasıyla ilgili tartışmaların yatırımcıları ürküttüğüne dikkati çeken Lindner, ayrıca yeni yatırımlar için bürokratik işlemlerin azaltılacağı sözünü verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Yurttaş Parası#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!