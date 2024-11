‘Yurt dışı Türklere özel bakanlık kurulsun’

Haberin Devamı

SAADET Avrupa Genel Başkanı Samet Sami Temel, Almanya’da hükümetin yeni gelişmelerle erken seçime gidebileceğini, bu yüzden 27 Haziran’da yürürlüğe giren ‘çifte vatandaşlık’ yasasıyla ilgili Türk toplumunun bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Temel, “İki yönlü vatandaşlık geçişleriyle ilgili olarak milyonlarca Türk vatandaşını kapsayan bu yasasının önemi, çatı kuruluşları ve başkonsolosluklar aracılığıyla anlatılmalı, vatandaşlarımız bilgilendirilmeli” dedi.

İstanbul milletvekili Mustafa Kaya da yurt dışında yaşayan Türklerin, Türk vatandaşlığına geçişini teşvik etmek adına askerlik bedelinin bir seferliğine 1000 Euro’ya indirilmesi teklifini anlattı. Bu konuyla ilgili TBMM’ye kanun teklifi verdiğini belirten Kaya, aynı zamanda Avrupalı Türklerin, aralarında Türkiye’ye kara ve hava yolu ile yapılan seyahatlerinde yaşanan sorunlar, Türkçe sorunu, Avrupa ülkelerinden alınan meslek diplomalarının Türkiye’de denkliği gibi farklı konularda 15 ayrı başlıkta topladıkları sorunlardan oluşan bir soru önergesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sunduklarını söyledi: “Saadet Partisi olarak ‘asimilasyon değil entegrasyon’ diyerek insanlarımızın bulundukları ülkelerdeki kanunlara, düzene, sosyal hayata elbette uyum sağlaması gerektiğini ama gönül bağının, olabildiği ölçüde maddi ve daha çok manevi anlamda, kültürel anlamda anavatanla olan irtibatlarının sağlam ve güçlü olması gerektiğine inandık. Bundan dolayı da askerlikle ilgili kanun teklifini parlamentoya sunduk. Bir seferlik, vatandaşlığa geçiş için teşvik edici kapsamda olsun diye 1000 Euro olarak belirlenmesini ifade ettik.”“Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sunduğumuz 15 maddelik listeyle ilgili olarak her birinin farklı bakanlıkların alanı olduğunu söyledi. Biz de bu konunun daha iyi yönetilebilmesi için ‘Yurtdışı Türkler Bakanlığı’ kurulması talebini ilettik.” Kaya, basın mensuplarından gelen soruları ve önerileri de not etti. Vatandaşlığa geçmek isteyen ‘Mavi Kart’lılardan kaydı yokmuş gibi bir sürü belge istenmesini, var olan ‘Mavi Kart’lılar kütüğünün ve dahi eski vatandaşlık kütüğünün neden güncellenmediğini, hatta neden e-devlet üzerinden başvuru alınmadığını, vatandaşlık nasıl kolaylaştırılacağı konularını not aldığını ve listeye ekleyeceğini söyledi.Basın mensupları, Türkiye’deki Nüfus ve Vatandaşlık İdaresi Genel Müdürlüğü gibi kurumların özellikle şu dönemlerde e-mail veya telefona cevap vermedikleri, yurt dışında da konsolosluklara telefonla ulaşmanın neredeyse imkânsız olduğu gibi sorunları dile getirerek, iktidar ve muhalefet partilerinin bu sorunlara siyaset üstü bakmak zorunda olduklarını ve çözüm üretilmesini istediklerini ifade ettiler.

EMEKLİLERE HAKSIZLIK

Toplantıda, “Yurt dışında yaşayıp Türkiye’den borçlanarak emekli olanlardan herhangi bir yerde iş akdi ile çalışmaması şartı aranıyor. Yurt dışında yaşayanlara dayatılan bu uygulamanın amacı nedir? Bu şart hayatın olağan akışına aykırıdır, bağlanacak olan emekli aylığı ile vatandaş yurt dışında nasıl yaşamını sürdürecek? Ayrıca Türkiye’den emekli olup Almanya’ya gelen biri burada çalışabiliyorken, yurt dışında yaşayan vatandaşların hayatını alt üst eden bu zorlama eşitlik ilkesine aykırı değil midir?” soruları da soruldu. Kaya, bu konuyla ilgili de önerge verdiklerini söyledi: “Avrupa da yaşayan insanlarımıza, genç insanımıza, sadece yazları gelip döviz bırakan, ekonomiyi canlandıran insanlar olarak bakamayız. Bu saatten sonra yapılması gereken, hep birlikte bu sorunları gündemde tutmak.”

Toplantının sonunda Saadet Avrupa Genel Başkanı Temel, Kaya’ya bir çiçek vererek teşekkür etti. Kaya da basın mensuplarına teşekkür ederek, kendisine takdim edilen çiçeği toplantıda tek kadın medya mensubu olan Hülya Sancak’a verdi.