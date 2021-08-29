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Avrupa
Murat TOSUN / BERLİN
Haber Giriş: 29.08.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Yüreğine sağlık Ali!

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Yüreğine sağlık Ali!

İlk kez katıldığı paralimpik olimpiyatlarında, ilk müsabakasında dereceye giremeyen Berlinli atlet Ali Laçin, 3 Eylül’de 200 metre koşuda madayla için yarışacak.

Yüreğine sağlık Ali
TOKYO’da düzenlenen Paralimpik Olimpiyatları’na katılarak Alman Milli Takımı adına yarışan Ali Laçin olimpiyatlardaki ilk randevusuna çıktı. Kendi kategorisinde uzun atlamada mücadele eden Ali Laçin dereceye giremedi. Ali Laçin dünya klasmanında ilk üçte yer aldığı 200 metre koşu finalinde 3 Eylül’de madalya için mücadele edecek. Ali Laçin, nisan ayında Berlin’deki antrenmanlar sırasında kolunu kırdığı için mayıs ayında ameliyat olmuş ve uzun süre antrenmanlara çıkamamıştı.
Yüreğine sağlık Ali
İLK KEZ KATILDI
Daha önce yapılan Paralimpik Dünya şampiyonasında dünya üçüncülüğü bulunan Berlinli atlet Ali Laçin ilk kez olimpiyatlara katıldı. Tokyo’da yapılan uzun atlama müsabakasında 6.7 metre atlayarak sıralamada beşinci oldu. İki bacağından ampute olan Ali Laçin, Tokyo’da tek bacağı ampute atletlerle yarıştı. Uzun atlamada Güney Afrikalı Ntando Mahlangu, 7.17 metre atlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Alman paralimpik atlet Leon Schäfer de 7.12 atlayışıyla ikinci sırada yer aldı ve gümüş madayla kazandı.
Yüreğine sağlık Ali

Yüreğine sağlık Ali

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