‘Yunus’un Sesi’ Sekiz Köprü Festivali’nde

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Köln Yunus Emre Enstitüsü, Yunus Emre’nin ‘Bir Güneş, Şeyh Galip’ten Hüsn’ü Aşk’, Ahmet Haşim’den ‘Mukaddime’ eserleriyle festivale renk kattı. Ünlü müzisyen Onur Türkmen’in bestelerini NK Ensemble müzik grubu sanatçıları Gülşah Sönmez (solist), Nermin Kaygusuz (kemençe), Miase Bayramoğlu Örümlü (ney), Ali Başeğmezler (viola), Gözde Yaşar (violoncello) ve Orhun Orhon (orkestra şefi) tarafından icra edildi. Köln’ün önde gelen salonlarından WDR Funkhaus icra edilen programı Klaus von Bismarck sundu. Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsilcisi Dr. Yılmaz Bulut, “Besteler, geleneksel ses kültürümüz ve şiirlerinden hareket ederek yaptığı özgün yorumuyla sınırların ötesinde düşünmeye davet etti” dedi. Köln’ün önde gelen müzik festivallerinden Acht Brücken (Sekiz Köprü) Festivali, 4-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında devam edecek. Festivale dünyanın dört bir yanından sanatçıların katılması bekleniyor. Festival, Köln Belediyesi’nin ve WDR’nin himayelerinde KRV Eyaleti Kültür ve Bilim Bakanlığı, KRV Sanat Vakfı, Federal Kültür Vakfı gibi kurumların desteğiyle yapılıyor. Köln Yunus Emre Enstitüsü, Türk Müziği’nin çeşitliliğini göstererek festivale katkı sağladı.