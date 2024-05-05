×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Yunus’un Sesi’ Sekiz Köprü Festivali’nde

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#KÖLN#Sekiz Köprü Festivali
‘Yunus’un Sesi’ Sekiz Köprü Festivali’nde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 09:57

Almanya’nın Köln kentinde 2011 yılından bu yana, ‘Köln MusikTriennale Festivali’nin devamı olarak düzenlenen ‘Acht Brücken Festivali’nin açılışında ‘Yunus’un Sesi’ esintisi yaşatıldı. Bu yılki konser ‘A transcendent Journey’ başlığıyla düzenledi.

Haberin Devamı

Köln Yunus Emre Enstitüsü, Yunus Emre’nin ‘Bir Güneş, Şeyh Galip’ten Hüsn’ü Aşk’, Ahmet Haşim’den ‘Mukaddime’ eserleriyle festivale renk kattı. Ünlü müzisyen Onur Türkmen’in bestelerini NK Ensemble müzik grubu sanatçıları Gülşah Sönmez (solist), Nermin Kaygusuz (kemençe), Miase Bayramoğlu Örümlü (ney), Ali Başeğmezler (viola), Gözde Yaşar (violoncello) ve Orhun Orhon (orkestra şefi) tarafından icra edildi. Köln’ün önde gelen salonlarından WDR Funkhaus icra edilen programı Klaus von Bismarck sundu. Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsilcisi Dr. Yılmaz Bulut, “Besteler, geleneksel ses kültürümüz ve şiirlerinden hareket ederek yaptığı özgün yorumuyla sınırların ötesinde düşünmeye davet etti” dedi. Köln’ün önde gelen müzik festivallerinden Acht Brücken (Sekiz Köprü) Festivali, 4-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında devam edecek. Festivale dünyanın dört bir yanından sanatçıların katılması bekleniyor. Festival, Köln Belediyesi’nin ve WDR’nin himayelerinde KRV Eyaleti Kültür ve Bilim Bakanlığı, KRV Sanat Vakfı, Federal Kültür Vakfı gibi kurumların desteğiyle yapılıyor. Köln Yunus Emre Enstitüsü, Türk Müziği’nin çeşitliliğini göstererek festivale katkı sağladı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#KÖLN#Sekiz Köprü Festivali

BAKMADAN GEÇME!