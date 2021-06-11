'Yunanistan sınırlarını derhal açın'

Ahmet, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın aşı belgelerinin karşılıklı tanınması hakkında vardıkları anlaşmayı hatırlatarak, giriş izni uygulamasının derhal hayata geçirilmesini talep etti. Meclis’teki konuşmasında Trakya ve Doğu Makedonya bölge turizminin büyük oranda Türkiye’den gelecek turistlere bağlı olduğuna dikkati çeken İlhan Ahmet, şunları söyledi: “Türk vatandaşlarına giriş yasağı ile ticari olmayan yatlara uygulanan yasak, Batı Trakya ekonomisine büyük kayıplar vermektedir. Yunanistan sınır kapılarındaki Kovid-19 test noktaları da hâlâ daha sağlık standartlarına uygun hizmet birimine dönüştürülemedi. Bu da Trakya ve Doğu Makedonya bölgelerinin turizmini baltalamaktadır.”