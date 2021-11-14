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YTB’den Senaryo Okulu projesi

#Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı#Senaryo Okulu#AVRUPADAN HABERLER
YTB’den Senaryo Okulu projesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, sinemaya ilgi duyan gençlere yönelik ‘Senaryo Okulu’ projesi sunuyor. Seminerlere, senaryo yazımına ilgi duyan ve yurt dışında yaşayan gençler katılabilecek.

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YTB’nin Senaryo seminerleri 22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Strazburg’ta gerçekleştirilecek. Programa seçilenlerin konaklama masrafları YTB tarafından karşılanacak. Program, temel senaryo eğitiminin yanı sıra atölyelerle senaryo yazma pratiğini geliştirmeye yönelik gerçekleştirilecek. Film, belgesel, kısa film vb. alanlarda içerik üretmek isteyen ve bu alanda üretip başarı kazanmayı düşünen herkes senaryo okulu programına dahil olabilecek. Program süresince gerçekleştirilen derslerde her adayın yazılı metinler üretmesi teşvik edilecek ve buna yönelik çalışmalar yapılacak. ‘Senaryo Okulu’na katılmak isteyenler başvurularını dma@ytb.gov.tr adresine e-posta ile gönderilir.

BAŞVURU KOŞULLARI
* 01 Ocak 1986 ve 01 Ocak 2003 tarihleri arasında doğmuş olmak,
* Bu ülkelerden birinde ikamet ediyor olmak; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç, İtalya.
‘Senaryo Okulu’ başvuru değerlendirmelerinde öncelikli olarak ele alınacak hususlar:
* Lise ve lisans düzeyinde eğitimlerini yurt dışında tamamlamış olmak,
* Sinema alanında yapmış olduğu çalışmalarını, ilgi ve becerisini gösteren çalışmalar sunmak,
* Ödül almış ya da filme dönüştürülmüş senaryo yazmış olmak,
* Senaryo alanında kurs ve sertifika programlarına katılmış olmak.
Detaylı bilgi https://www.ytb.gov.tr/duyurular/senaryo-okulu adresinden alınabilir.

 

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#Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı#Senaryo Okulu#AVRUPADAN HABERLER

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