YTB’den Fransa’ya göçün 57’nci yılına özel kitapçık

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YTB, Türkiye Fransa İşgücü Anlaşması’nın 57’nci yıldönümüne özel bir kitapçık hazırladı. Kitapçıkta bugün Fransa’da sayıları 800 bine yaklaşan Türk toplumunun temellerini oluşturan işgücü anlaşması ele alınıyor. Dosyanın ilk bölümünde anlaşma metninin hukuki boyutuna, ardından ilk yıllara ait verilere yer veriliyor. Kitapçıkta ayrıca Fransa’ya göç eden ailelerin farklı nesilleriyle röportajlar bulunuyor. Röportajlarda ilk neslin göç serüvenlerine ilişkin anılar ilk ağızdan aktarılıyor, göç sürecine ilişkin fotoğraflar ve arşiv belgelerine yer veriliyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra artan sanayileşme ile Avrupa’da işçi arayışının başlamasının ardından Almanya, Fransa, Belçika, İsviçre ve Hollanda gibi birçok ülke gerek Avrupa içinden gerek kıta dışından işçi alımı yapmak amacıyla farklı içeriklere sahip ikili iş gücü anlaşmaları imzaladı. Türkiye’nin 1961 yılında Almanya ile imzaladığı anlaşma ile başlayan Türk vatandaşlarının iş gücü göçü, diğer Avrupa ülkelerine de örnek oldu. 1965 yılında Fransa ile imzalanan işgücü göçü anlaşması, Fransa’daki Türk toplumunun temellerinin atılmasını sağladı. İşgücü anlaşmasının 57’inci yılında ülkede yaklaşık 800 bin Türk bulunuyor.