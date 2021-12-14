YTB’den çift dilli gazete: ‘Sirkeci München’

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1961 yılında Almanya ve Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşması ile binlerce Türk vatandaşı Anadolu’nun farklı şehirlerinden misafir işçi olarak Almanya’ya giderek yaşamaya başladı. Aradan geçen 60 yılda Türk vatandaşları, Almanya’nın kalkınmasına büyük katkı sağlayarak toplumun vazgeçilmez unsuru oldu. Birçok alanda Almanya’da başarı hikâyesine imza atan Türk vatandaşları, bugün 4’üncü nesle ulaşmış durumda ve sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda varlıklarını sürdürüyor.

60 YILLIK SERÜVEN

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk diasporasının Avrupa’daki varlığının 60’ıncı yılına yönelik 2021 yılı içerisinde Almanya’da ve Türkiye’de birçok etkinlik düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde, 60 yıllık göç serüvenini anlatan Türkçe ve Almanca tek sayılık arşiv niteliğinde bir gazete de hazırlandı.

İSLAMOFOBİYAYA KARŞI

Çift dilli olarak hazırlanan ‘Sirkeci München’ isimli gazete, Türk toplumunun Avrupa’daki varlığının 60’ıncı yılında istihdam dışındaki farklı sahalardaki; sanat, spor, siyaset, kültür ve benzeri gündemlerini ortaya koyuyor. Hazırlanan gazete, aynı zamanda artan İslamofobi ve ırkçılık gibi Avrupa toplumu nezdinde popülerleşen algıların akamete uğratılmasına da yardımcı olacak. Yayımlanan gazete, başkanlık tarafından hazırlanan Memleketim Dergisi’nin 5’inci sayısı ile birlikte dağıtılacak.