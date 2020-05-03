YTB aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Hollandaâ€™da ihtiyaÃ§ sahiplerine yemek

YTBâ€™den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sÃ¶z konusu program ve Hollanda Diyanet VakfÄ±na baÄŸlÄ± Amsterdam EyÃ¼p Sultan Cami DerneÄŸiâ€™nin faaliyetleri kapsamÄ±nda, koronavirÃ¼s nedeniyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu Ã¼lkelerdeki yaÅŸlÄ±larÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± gideriliyor ve geliri dÃ¼ÅŸÃ¼k vatandaÅŸlara destek olunuyor. TÃ¼rk STKâ€™lar ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan vatandaÅŸlarla iÅŸ birliÄŸinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len kampanyalarla, yardÄ±ma muhtaÃ§ ailelerin de ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lanÄ±rken, Ã¶te yandan, maske, Ã¶nlÃ¼k ve hijyen malzemeleri de faaliyet gÃ¶sterilen bÃ¶lgedeki hastanelere baÄŸÄ±ÅŸlanÄ±yor. SalgÄ±nla mÃ¼cadelede Ã¶zverili Ã§alÄ±ÅŸan saÄŸlÄ±k personellerine moral vermek iÃ§in Ã§eÅŸitli hediyelerin takdim edildiÄŸi program kapsamÄ±nda, tek yaÅŸayan yaÅŸlÄ± vatandaÅŸlar ile bakÄ±m evleri ziyaret edilerek ihtiyaÃ§larÄ± karÅŸÄ±lanÄ±yor. AyrÄ±ca, ikameti TÃ¼rkiyeâ€™de olan fakat salgÄ±n sebebiyle geri dÃ¶nemeyen vatandaÅŸlar ile bÃ¶lgedeki dÃ¼ÅŸÃ¼k gelirli ve yalnÄ±z yaÅŸayan yaÅŸlÄ± vatandaÅŸlara iÃ§in de ramazan boyunca sÄ±cak yemekler hazÄ±rlanÄ±yor.Â







