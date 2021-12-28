Yolcular kurtarıldı ama bilet paralarını ödemiyorlar

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KORONA salgınının patlak verdiği 2020 yıl Mart ayında tüm dünyada olduğu gibi Almanya da kapanmaya gitti. O sırada yüzbinlerce Alman vatandaşı iş veya tatil amaçlı yurt dışında bulunuyordu. Alman Dışişleri Bakanlığı yüzbinlerce Alman vatandaşlarını geri getirmek için havayolu şirketleriyle anlaştı. 17 Mart 2020’de eşi benzeri görülmemiş bir kurtarma girişimi başlatıldı. Mayıs ayına kadar yurt dışındaki yaklaşık 240 bin Alman vatandaşı ülkeye geri getirildi. Seyahat acenteleri üzerinden biletlerini alan tatilciler yol masraflarını kendileri karşıladı. 54 binden fazla Alman vatandaşına ise uçuş masraflarını ödemesi için Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan fatura gönderildi.

7 BİN UÇAK BİLETİ HÂLÂ ÖDENMEDİ

Yaklaşık 31.7 milyon euroluk faturadan şu ana kadar 28 milyon eurosu geri ödendi. Ancak Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 7 bin uçak biletinin parasını hâlâ alamadı. Bakanlık 1200 yolcu için uyarı faturaları gönderdi. Bazı yolcular da bilet masraflarını ödememek için mahkemeye başvurdu. Berlin İdare Mahkemesi önceki gün Meksika’dan getirilen bir ailenin Alman Dışişleri Bakanlığı’nın bilet parası talebine karşı açtığı davayı geri çevirdi. Mahkeme, bakanlığın bilet fiyatlarını talep etmesinin hukuka uygun olduğu kararını verdi. Bakanlık Meksika’dan gelen yolcular için kişi başına 600 euro bilet parası talebinde bulunmuştu. Bazı yolcularla işe taksitle ödemeleri için anlaşmaya varıldı.