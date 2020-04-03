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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 03.04.2020 - 09:44,Son Güncelleme:/

Yok böyle kaza! Köprüden dev beton parçası raylara düştü...

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Yok böyle kaza! Köprüden dev beton parçası raylara düştü...
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Almanya’nın Freiburg yakınlarında hareket halindeki bir yük treninin raylarına yapımı süren köprüden dev bir beton parçası düştü. Betona çarpan trenin makinisti hayatını kaybetti.

DÜN akşam geç saatlerde meydana gelen kaza sonrası trenin bazı vagonları raylardan çıktı. Kazada, yük trenine eklenen yolcu vagonundaki TIR sürücüleri yaralandı. Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanlar ise bulunmuyor. Kaza nedeniyle Freiburg ile Basel arasında çalışan tüm tren seferleri geçici olarak durduruldu. Tren yolcuları sefere konan otobüslerle taşındı. Betona çarpan trenin İsviçre’ye ait olduğu ve Freiburg’dan İtalya’ya yük taşıdığı belirtildi.

Yok böyle kaza Köprüden dev beton parçası raylara düştü...

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