Yok böyle kaza! Köprüden dev beton parçası raylara düştü...

DÜN akşam geç saatlerde meydana gelen kaza sonrası trenin bazı vagonları raylardan çıktı. Kazada, yük trenine eklenen yolcu vagonundaki TIR sürücüleri yaralandı. Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanlar ise bulunmuyor. Kaza nedeniyle Freiburg ile Basel arasında çalışan tüm tren seferleri geçici olarak durduruldu. Tren yolcuları sefere konan otobüslerle taşındı. Betona çarpan trenin İsviçre’ye ait olduğu ve Freiburg’dan İtalya’ya yük taşıdığı belirtildi.