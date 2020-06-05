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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 05.06.2020 - 14:55,Son Güncelleme:

Berlin'den hürriyete kaçış!

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Berlin'den hürriyete kaçış!
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SÜPER LİG takımlarından Göztepe'nin Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Kovid-19 salgını nedeniyle mahsur kaldığı Berlin'den Türkiye'ye dönebildi. Parlatan, İzmir'e gidebilmek için önce uçakla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya, oradan da karayoluyla Edirne'ye geçti. Ardından yine kara yoluyla Çanakkale üzerinden İzmir'e ulaştı.

Parlatan, Kovid-19 salgını nedeniyle lige ve çalışmalara ara verilince Berlin'deki ailesinin yana gelmişti. Takımı Göztepe çalışmalara yeniden başlarken, Parlatan ise sınırların kapanması ve uçuşların durdurulması nedeniyle Türkiye'ye gidememişti. Parlatan “Türkiye'ye dönebilmek için çok uğraştım. Ancak uçak bulamadım. Karayolunu denedim o da sınırlar kapalı olduğu için olmadı. En sonunda Berlin'den Sofya'ya çarşamba günü uçak bileti buldum. Sofya'ya indim. Buradan şoförlü bir otomobil kiraladım. Beni Edirne'ye getirdi. Ardından da İzmir'den yine şoförlü olarak kiraladığım otomobil Edirne'ye gelip beni aldı. Çanakkale üzerinden böylece İzmir'e geldim. Çok kolay olmadı ama önemli olan takımın çalışmalarında yer almam” dedi.

Berlinden hürriyete kaçış

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