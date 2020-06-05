Berlin'den hürriyete kaçış!

Parlatan, Kovid-19 salgını nedeniyle lige ve çalışmalara ara verilince Berlin'deki ailesinin yana gelmişti. Takımı Göztepe çalışmalara yeniden başlarken, Parlatan ise sınırların kapanması ve uçuşların durdurulması nedeniyle Türkiye'ye gidememişti. Parlatan “Türkiye'ye dönebilmek için çok uğraştım. Ancak uçak bulamadım. Karayolunu denedim o da sınırlar kapalı olduğu için olmadı. En sonunda Berlin'den Sofya'ya çarşamba günü uçak bileti buldum. Sofya'ya indim. Buradan şoförlü bir otomobil kiraladım. Beni Edirne'ye getirdi. Ardından da İzmir'den yine şoförlü olarak kiraladığım otomobil Edirne'ye gelip beni aldı. Çanakkale üzerinden böylece İzmir'e geldim. Çok kolay olmadı ama önemli olan takımın çalışmalarında yer almam” dedi.