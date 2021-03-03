Yoğun bakımların yüzde 82’si dolu

Almanya genelinde hastanelerde 27 bin 48 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Güncel olarak yoğun bakım yataklarının yüzde 82.72’si yani 22 bin 373’ü dolu. Yoğun bakım yatak kapasitesinin en yoğun olduğu eyalet ise yüzde 89 ile Bremen oldu. Yoğun bakımın doluluk oranı olarak en az olduğu eyalet de yüzde 74 ile Saksonya olarak kayıtlara geçti.

GÜNLÜK ÖLÜM 418

Öte yandan Almanya’da son 24 saatte 9 bin 19 vaka görüldü. Toplam vaka sayısı 2 milyon 460 bin 39’a yükseldi. Son 24 saatte koronaya bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı da 418 olurken toplam ölenlerin sayısı da böylelikle 70 bin 881’e yükseldi. 100 bin nüfusa göre son 7 gün içindeki günlük vaka sayısı 64 oldu.

6 MİLYON 600 KİŞİ AŞILANDI

Almanya’da 27 Aralık’ta başlayan aşılama kapsamında şu ana kadar toplam 6 milyon 604 bin 578 aşılama yapıldı. Bunun 4 milyon 389 bin 74’ü ilk aşı, 2 milyon 176 bin 609’u ise ikinci aşı olarak kaydedildi.