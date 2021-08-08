Yoğun bakımda vakalar arttı

AKTÜEL olarak Almanya genelinde 417 koronavirüs hastasının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü belirten Karagiannidis, geçen hafta aynı gün 359 yoğun bakım hastası olduğunu söyledi. Ağır vakaların giderek artma eğiliminde olduğunu belirten Karagiannidir, bunları önlemek için en faydalı çözümün aşı olmaktan geçtiğini söyleyerek şimdiye kadar nüfusun yüzde 54 kadarının komple aşı olduğunu, bu oranın daha da artması gerektiğini vurguladı.

EN ÇOK HAMBURG’DA ARTTI

Diğer yandan olası yeni kısıtlamaların insidans değerlerinden çok yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısına bakılarak değerlendirmeye alınacağı kaydedildi. Robert-Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre son 24 saat içerisinde 3 bin 217 yeni vaka tespit edildi, bugüne kadar toplam vaka sayısı 3 milyon 790 bin 766’ya yükseldi. 4 kişinin hayatını kaybettiği Almanya’da bugüne kadar koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 91 bin 782 oldu. Haftalık insidans değeri de 22.6’ya yükseldi. 100 bin kişide rastlanan vaka sayısına göre hesaplanan haftalık insidans değerinin 49.2 ile en fazla Hamburg eyaletinde olduğu, en düşük değerin ise 6,3 ile Thüringen’de görüldüğü kaydedildi.