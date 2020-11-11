Yoğun bakımda sınırlar zorlanıyor

239 bin 120 aktif hastanın bulunduğu ülkede, yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluk ise giderek artıyor. Açıklanan rakamlara göre 3 bin 35 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. Almanya’da hızla yayılan salgına rağmen okullarda ders yapılmaya ve yuvalarda bakım hizmeti sunulmaya devam ediliyor. Ancak her geçen gün karantinaya alınan öğrenci ve öğretmen sayısı da artıyor. Eylül sonunda karantinada tutulan öğrenci sayısı 50 bin iken bu rakam şimdilerde 300 bine yükseldi. 30 bin öğretmenin de karantinada tutulması nedeniyle bazı okullarda dersler kısmen yapılıyor.

Almanya Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz Peter Meidinger, okullarda korona salgınıyla mücadele amacıyla alınan önlemlerin yetersiz kaldığını söyledi. Okullarda sürekli vaka sayısının arttığına işaret eden Meidinger “Umarım alınacak yeni ek önlemlerle okulların tamamen kapanması engellenir. Ama bunun için ciddi önlemler gerekiyor” dedi. Meidinger, alınacak önlemler arasında ders esnasında sosyal mesafe kuralı ve maske takmanın zorunlu olmasını savundu.