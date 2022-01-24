Yoğun bakımda sayı yükseliyor

Haberin Devamı

ALMANYA Acil Tıp ve Yoğun Bakım Üniteleri Birliği (DIVI), aralık ayından bu yana koronavirüs nedeniyle yoğun bakım tedavilerinde tekrar artış olduğunu açıkladı. Aralık ortalarında duraklama yaşanan yoğun bakım tedavilerinin Omikron varyantının etkisiyle çoğaldığı belirtilen açıklamada, aktüel olarak 2 bin 426 kişinin bu servislerde tedavi gördüğü ifade edildi. Omikron’un önceki varyantlara göre daha hafif atlatılmasına rağmen bulaşma sürecinin uzaması halinde durumun değişeceği uyarısında bulunan sağlık uzmanları, klinik yatışların artmaya devam edeceğini vurguladı. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD) ise şubat ayı sonlarına doğru durumun daha da vahim hale geleceğini belirterek, sağlık kurumlarının hazırlıklı olmasını istedi. Federal Koronavirüs Uzmanlar Konseyi de artan vakalar nedeniyle hastane ve kiliniklerde bakım sıkıntısı yaşanabileceğine dikkati çekti.