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Yoğun bakımda sayı yükseliyor

#Koronavirüs#Omikron #İnsidans
Yoğun bakımda sayı yükseliyor

Almanya’da yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısı, koronavirüsün Omikron varyantı etkisiyle tekrar dolmaya başladı. Haftalık insidans değeri ise 840’ı geçti.

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ALMANYA Acil Tıp ve Yoğun Bakım Üniteleri Birliği (DIVI), aralık ayından bu yana koronavirüs nedeniyle yoğun bakım tedavilerinde tekrar artış olduğunu açıkladı. Aralık ortalarında duraklama yaşanan yoğun bakım tedavilerinin Omikron varyantının etkisiyle çoğaldığı belirtilen açıklamada, aktüel olarak 2 bin 426 kişinin bu servislerde tedavi gördüğü ifade edildi. Omikron’un önceki varyantlara göre daha hafif atlatılmasına rağmen bulaşma sürecinin uzaması halinde durumun değişeceği uyarısında bulunan sağlık uzmanları, klinik yatışların artmaya devam edeceğini vurguladı. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD) ise şubat ayı sonlarına doğru durumun daha da vahim hale geleceğini belirterek, sağlık kurumlarının hazırlıklı olmasını istedi. Federal Koronavirüs Uzmanlar Konseyi de artan vakalar nedeniyle hastane ve kiliniklerde bakım sıkıntısı yaşanabileceğine dikkati çekti.

Yoğun bakımda sayı yükseliyor
İNSIDANS YÜKSELİYOR
Diğer yandan Robert-Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya genelinde haftalık insidans değeri 840,3’e yükseldi. Son 24 saat içerisinde toplam 63 bin 393 korona vakasına rastlanırken, 28 kişi de yaşamını yitirdi. Aktif olarak 1 milyon 355 bin kişinin pozitif olduğu belirtilirken, kayıtlara geçmeyen vakalarla bu sayının daha da fazla olabileceği ifade edildi. 23 Ocak itibarıyla nüfusun yüzde 73.3’üne tekabül eden yaklaşık 61 milyon kişinin çift doz aşı olduğu, yaklaşık yüzde 50.1’lik oranla 42 milyon kişiye de Booster aşısı yapıldığı bildirildi. 62.7 milyon kişinin de en az bir doz aşı olduğu kaydedildi.

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#Koronavirüs#Omikron #İnsidans

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