Yine ırkçı saldırı mı: Türklerin kaldığı bina kundaklandı

BADEN Württemberg eyaletindeki Pforzheim kenti Bleich caddesindeki bir binanın çatı katındaki iki boş dairede akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ve emniyet güçleri yangının kundaklama sonucu çıktığını belirledi. Çevrede arama yapan polis 52 yaşındaki bir Almanı gözaltına aldı. Binalarda yaşayanların yabancı olmaları nedeniyle kundaklamanın ırkçı bir saldırı olabileceğinden şüpheleniliyor. BİLEREK ATEŞE VERMİŞ

Bir polis sözcüsü, zanlının evi bilerek ateşe verdiğini tespit ettiklerini daha önce ırkçı bir suçtan dolayı sabıka kaydının bulunmadığını söyledi. Sözcü tutuklama kararı çıkarılan zanlının, cezaevine gönderildiğini söyledi. Binada Ispartalı Günaydın, İzmirli Yüdekaya, Malatyalı Ceyhan aileleri kalıyordu. Yetkililer, açık bırakılan bina giriş kapısından girip yangını çıkarmış olabileceğini kaydetti. 52 yaşındaki Alman’ın binada oturmadığı, çatı katındaki iki dairenin oturulamaz hale geldiği ve 200 bin euro hasar olduğu belirtildi. TOPLAM 14 AİLE KALIYORUZ

Binada kalan gurbetçi Haydar Ceyhan, yaşadığı olaydan son derece korktuklarını ifade ederek, “Akşam yemekten sonra televizyona bakıyordum bir anda komşumuz zile bastı. ‘Binada yangın var, evi hemen boşaltalım’ dedi. Binada benimle birlikte toplam ondört aile kalıyorduk” ifadelerine yer verdi.





