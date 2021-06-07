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Avrupa
Mümin KARACA / PFORZHEIM
Haber Giriş: 07.06.2021 - 16:03 | Son Güncelleme:

Yine ırkçı saldırı mı: Türklerin kaldığı bina kundaklandı

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Yine ırkçı saldırı mı: Türklerin kaldığı bina kundaklandı

Almanya’da göçmenlerin de yaşadığı bir bina kundaklandı. 2’si çocuk, 1 kişinin hafif yaralandığı olayın faili olarak belirlenen 52 yaşındaki bir Alman gözaltına alındı.

BADEN Württemberg eyaletindeki Pforzheim kenti Bleich caddesindeki bir binanın çatı katındaki iki boş dairede akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ve emniyet güçleri yangının kundaklama sonucu çıktığını belirledi. Çevrede arama yapan polis 52 yaşındaki bir Almanı gözaltına aldı. Binalarda yaşayanların yabancı olmaları nedeniyle kundaklamanın ırkçı bir saldırı olabileceğinden şüpheleniliyor.

Yine ırkçı saldırı mı: Türklerin kaldığı bina kundaklandı
BİLEREK ATEŞE VERMİŞ
Bir polis sözcüsü, zanlının evi bilerek ateşe verdiğini tespit ettiklerini daha önce ırkçı bir suçtan dolayı sabıka kaydının bulunmadığını söyledi. Sözcü tutuklama kararı çıkarılan zanlının, cezaevine gönderildiğini söyledi. Binada Ispartalı Günaydın, İzmirli Yüdekaya, Malatyalı Ceyhan aileleri kalıyordu. Yetkililer, açık bırakılan bina giriş kapısından girip yangını çıkarmış olabileceğini kaydetti. 52 yaşındaki Alman’ın binada oturmadığı, çatı katındaki iki dairenin oturulamaz hale geldiği ve 200 bin euro hasar olduğu belirtildi.
Yine ırkçı saldırı mı: Türklerin kaldığı bina kundaklandı
TOPLAM 14 AİLE KALIYORUZ
Binada kalan gurbetçi Haydar Ceyhan, yaşadığı olaydan son derece korktuklarını ifade ederek, “Akşam yemekten sonra televizyona bakıyordum bir anda komşumuz zile bastı. ‘Binada yangın var, evi hemen boşaltalım’ dedi. Binada benimle birlikte toplam ondört aile kalıyorduk” ifadelerine yer verdi.
Yine ırkçı saldırı mı: Türklerin kaldığı bina kundaklandı

Yine ırkçı saldırı mı: Türklerin kaldığı bina kundaklandı

Yine ırkçı saldırı mı: Türklerin kaldığı bina kundaklandı

Yine ırkçı saldırı mı: Türklerin kaldığı bina kundaklandı

Yine ırkçı saldırı mı: Türklerin kaldığı bina kundaklandı

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