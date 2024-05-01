Yine intihal, yine istifa

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SENATÖR Schreiner, düzenlediği kısa basın toplantısında bu duruma çok üzüldüğünü belirterek, “Tüm enerjimle bu şehri şekillendirmeye devam etmeyi çok isterdim” dedi. Doktora tezinin hiçbir noktasında kasıtlı olarak yanlış yönlendirmediğini ya da aldatma yapmadığını vurgulayan Schreiner, bu nedenle bireysel olarak karara itiraz edeceğini söyledi. Berlin Başbakanı Kai Wegner de yaklaşık bir saat sonra Schreiner’in istifa talebini yerine getireceğini açıkladı. Schreiner’in çok değerli çalışmalar yürüten bir senatör olduğunu belirten Weger, yerine kimin geleceği konusunda da ise bir açıklama yapmadı.





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‘DOKTORA VERİLMEMELİYDİ’

Schreiner hakkındaki suçlama ilk olarak ‘Neue Juristische Wochenschrift’ adlı uzmanlık dergisinde yer aldı. Manja Schreiner, iddialar üzerine geçen yıl yaz aylarında Rostock Üniversitesi’nden 2007 tarihli hukuk üzerine yaptığı doktora tezini gözden geçirmesini istemişti. Üniversite, talep üzerine ‘Devralma Hukukunda İşverenin Dikkate Alınması’ konulu tezi incelemeye aldı. İnceleme sonrasında ise kaynağı yeterince belirtilmemiş çok sayıda metin içerdiği gerekçesiyle doktora tezinin geri çekildiğini duyurdu. Hukuk Fakültesi komitesi yaptığı açıklamada, hataların miktarı ve niteliksel ağırlıklarının Fakülte Konseyi’ni çalışmanın akademik bir tezin gerekliliklerini karşılamadığı sonucuna götürdüğünü belirtti ve “Bu nedenle Bayan Schreiner’e doktora verilmemeliydi. Fakülte Konseyi oy birliğiyle doktoranın iptaline karar vermiştir” denildi.

GIFFEY DE İSTİFA ETMİŞTİ

Schreiner, intihal iddialarının ardından Berlin’de görevini kaybeden ilk üst düzey siyasetçi değil. Halen Ekonomi Senatörü olarak görev alan SPD’li Franziska Giffey de 2021 yılında, Berlin Hür Üniversitesi’nin doktorasını iptal edeceği ortaya çıkınca Federal Aile Bakanlığı görevinden istifa etmişti. Ancak birkaç ay sonra Giffey, Berlin seçimlerinde SPD’nin seçimleri kazanmasının ardından iktidarın eyalet başbakanı olmuştu. Doktorasını kaybetmesine rağmen dönemin CDU Meclis Grup Başkanı Florian Graf ise 2012 yılında görevde kaldı.