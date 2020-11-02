‘Yılbaşı kutlamalarının yapılmayacağını kimse söyleyemiyor’

ALMANYA’da Kovid-19 salgınının ikinci dalgasıyla mücadele ederken, yetkililer yaptıkları açıklamalarla önümüzdeki dönemlerde yaşanacak belirsizliklere dikkat çekiyor. Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuella Schwesig katıldığı bir televizyon programında “Bugün artık çok açık bir şekilde yılbaşı eğlencesinin kutlanamayacağını kimse söyleyemiyor” diyerek önümüzdeki dönemin ne getireceğinin belli olmadığının mesajını verdi. ‘HER KESİME YAYILDI’

Eyalet Başbakanı Schwesig, hayata geçirilen katı önlemler ile ilgili yaptığı yorumda “Virüs toplumun her kesimine yayıldı. Yasa dışı eğlence partilerine katılmayanlar da artık virüsü kapıyor. Bu yüzden mümkün olduğu kadar önlem almak zorundayız. Biz şu branşta bir şey olmaz diyemiyoruz. Yayılan dalgayı şimdi kırmak zorundayız. Aksi taktirde yoğun bakım servislerinde yer kalmayacak” dedi.

DALGA KIRILIR AMA...

Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner ise genel kapatma kararlarını eleştirdi. Lindner, alınan katı kuralların mahkemelerce durdurulabileceğine de işaret ederken “Yılbaşına kadar dalga kırılır ama yeni yılda yeniden başlayabilir” uyarısı yaptı.