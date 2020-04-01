“Yeter, dur, yapma” dedi... Defalarca bıçakladı...

CİNAYET, önceki gün sabah saatlerinde bir binanın 9’uncu katında işlendi. 53 yaşındaki annesi ve 19 yaşındaki kız kardeşiyle aynı evde yaşayan 33 yaşındaki Viktor K., bilinmeyen bir nedenle sabah saat 05.00 sıralarında annesine bıçakla saldırdı. Elindeki bıçağı annesine birçok kez saplayan caniyi, kız kardeşi durdurmaya çalıştı. Ancak başaramadı. Genç kızın “Yeter, dur, yapma, kes artık” diye çığlını duyan komşular, ilk yardım ve polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen ilk yardım ekiplerinin müdahalesi talihsiz kadını kurtarmaya yetmedi. Anne katili cani ise cinayetten sonra kaçmak istedi ancak polis tarafından evlerinin yakınlarında kıskıvrak yakalandı. Adam öldürmekten tutuklanan caninin neden annesini öldürdüğüne ilişkin ise savcılık bir açıklama yapmadı. Savcı Sözcüsü Martin Steltner, “Cinayet araştırılıyor” demekle yetindi. Gözlerinin önünde annesini kaybeden 19 yaşındaki genç kız ise akrabalarının yanına yerleştirildi.