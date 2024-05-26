Yeşiller’le ortaklık etmeyelim

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SAKSONYA’da 2019 yılından beri SPD ve Yeşiller’le ortaklık eden Kretschmer, “CDU, tutumunu açık bir şekilde ortaya koymalı. Saksonya’da da federal düzeyde de Yeşiller’le koalisyon oluşturmak istemediğimizi çok açık bir şekilde dile getirmeliyiz” dedi. Yeşiller’in yanlış yolda olduğunu ve Almanya’nın önünü kesici politikalarda ısrar ettiğini belirtirken, “Böyle bir parti ile ortaklık edilmesi yanlış olur” dedi. Yeşiller’le ortaklık eden Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst (CDU) ise Kretschmer gibi düşünmediğini söyledi. Yeşiller’le birlikte KRV’de başarılı çalışmalara imza attıklarını belirten Wüst, genel seçimlerden sonra CDU/CSU’nun Yeşiller’le federal düzeyde ilk ‘siyah-yeşil’ koalisyon hükümetini oluşturmasından yana olduğunu açıkladı.

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HERKES FARKLI DÜŞÜNÜYOR

2016 yılından beri CDU ile Baden-Württemberg’de ortaklık eden Başbakan Winfried Kretschmann (Yeşiller) da partisinin federal düzeyde CDU/CSU ile ortaklık etmesinin Almanya’nın çıkarına olacağını söyledi. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, yeni yılın başlarında yaptığı açıklamada, muhafazakâr kanadın (CDU/CSU) Yeşiller’le ortaklığa hazır olduğunu ilan ederken, CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, kısa bir süre önce yapılan CDU kurultayında, SPD ile ortaklıktan yana olduğunu ilan etmiş ve yoğun alkış almıştı.