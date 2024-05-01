Yeniceliler, Gelsenkirchen’de coştu

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YAKLAŞIK 500 kişinin katıldığı gecede konuşan Münster Başkonsolosu Arif Hakan Yeter, “Dış dünyasında harika bir temsil gücüne ulaşmış durumda olan Almanya Türk toplumu, spor, kültür, akademik hayatta çok başarılı şahsiyetler yetiştirdi. Onları izleyerek arkadan gelen bir nesil var. Ama artık Türk toplumunun yerel yönetimlerde ve siyasette de artık kendisini temsil etme zamanı geldi. Bu yüzden özellikle Türkiye kökenli Alman vatandaşlarına, buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen, seçimlerde katılın, oyunuzu kullanın” dedi.

Cevdet Akay, Durmuş Ali Keskinkılıç

CHP Karabük milletvekili Cevdet Akay salonda, “Bir kere burada kendimizi memlekette, evimizde gibi hissettik. İşçi olarak buraya gelen hemşerilerimiz şimdilerde işveren durumuna gelmiş. Bunları görmek bizleri çok mutlu etti. Hep birlikte Karabük, Zonguldak, Bartın, Batı Karadeniz ve Türkiye’nin kalkınması adına, adımlar atmalıyız” diye konuştu. AK Parti Karabük milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da şunları söyledi: “Bir çoğunuzun büyüğü, belki bir çoğunuzun dedesi bu bölgeye gelerek maden ocaklarında çalışmaya başladığında sorunlar çok farklıydı. Bugün üçüncü nesil döneminde sorunlar çok daha farklı. Türk toplumunun Almanya Avrupa ekonomisine katkısı inanılmaz boyutlara gelmiştir. Katkısı olan herkese teşekkür ederim.”

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Arif Hakan Yeter, Yalçın Yirmibeşoğlu

BİZLERE BÜYÜK GÜÇ KATTILAR

Karabük Yeniceliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Yirmibeşoğlu da şöyle konuşdu: “Bugün aramızda SPD eyalet milletvekili Sebastian Wattermeir var. Bölgemizdeki dernekleri destekliyorlar. Bizler, bu ülkenin bir parçasıyız. Alman dostlarımız ile bir arada huzur içerisinde yaşamaktayız. Artık, Türk toplumu bu ülkenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ülkenin kalkınması için hep birlikte çalışmaktayız. Sayın milletvekillerimiz, bizlerin sorunlarını gerek eyalet meclisi gerekse Berlin’de duyurmaktadırlar. Son olarak, Almanya’da çifte vatandaşlık yasasını onaylayarak bizlere büyük güç katmışlardır. Hepsine teşekkür ediyorum.”

Gecede, Adem Can, Sezai Çağdaş, Asiye Palu, Hüseyin Kağıt sahne aldı. Asiye Palu’nun sahnesi sırasında salonda büyük bir coşku yaşandı. Hüseyin Kağıtçı sahneye çıktığında davetliler piste akın etti, Kağıtçı hareketli türküleriyle davetlileri eğlendirirken, etkinliğe sürpriz yaparak katılan Cankan üyesi Malik Ayhan ile düet yaptı. Etkinlikte derneğe gelir amaçlı açık artırma usulüyle forma satışları yapıldı.

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